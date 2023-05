Liz Truss asegura en Taipéi que "Taiwán es de gran importancia para Europa"

La ex primera ministra británica y diputada conservadora Liz Truss declaró este miércoles en Taipéi que Taiwán "es de gran importancia para Europa" y calificó de "irresponsable" que "las naciones europeas se laven las manos aduciendo que Taiwán está muy lejos".



Truss pronunció un discurso en un evento organizado y retransmitido en directo por el laboratorio de ideas taiwanés Prospect Foundation como parte de su agenda durante su visita en la isla, que comenzó este martes y se prolongará hasta el sábado.



La exjefa del Gobierno británico advirtió de que "un bloqueo o invasión de Taiwán socavaría la libertad y la democracia en Europa, al igual que una victoria rusa en Ucrania socavaría la libertad y la democracia en el Pacífico".



Asimismo, Truss indicó que "no se puede confiar en que China siga las reglas" y lamentó que haya "muchos en Occidente que intentan aferrarse a la idea de que podemos cooperar con China en cuestiones como el cambio climático, como si no pasara nada; o de que hay cuestiones más importantes que el dominio mundial chino o el futuro de la libertad y la democracia".



"Sin libertad y democracia no hay nada más", aseveró.



"Sabemos lo que ocurre con el medio ambiente o la salud mundial bajo regímenes totalitarios que no dicen la verdad. No se puede creer ni una palabra de lo que dicen", zanjó la ex primera ministra.



Truss sostuvo que "hay algunos que no quieren una nueva 'guerra fría'", pero que "no es una elección que estemos en condiciones de hacer", y señaló la "campaña de autosuficiencia" y la "expansión de la armada naval" de China como ejemplos de que el país asiático "ya ha elegido su estrategia".



La ex primera ministra pidió "apoyo a las democracias libres como Taiwán frente a la agresión de un régimen chino cuyo historial está a la vista de todos" y "pedir cuentas al Gobierno chino por sus acciones", al tiempo que describía a la isla como "un faro brillante en el Pacífico y un duradero desafío al totalitarismo".



Durante su estancia en Taiwán, Truss se reunirá con representantes políticos, empresariales y académicos de la isla, aunque de momento no hay confirmación oficial de que se vaya a reunir con la presidenta isleña, Tsai Ing-wen.



La semana pasada, la exinquilina de Downing Street explicó que es "admiradora de Taiwán y el pueblo taiwanés" y expresó su voluntad de "hacer todo lo posible para apoyar su éxito continuado" en la posición en la que se encuentra el territorio, la cual describió como "la primera línea de la batalla mundial por la libertad".



La semana pasada, Londres se desmarcó del viaje de Truss a Taiwán, con quien el Reino Unido no mantiene relaciones diplomáticas: "Como diputada que no forma parte del Gobierno y como ciudadana privada, Liz Truss es libre de viajar a donde ella quiera", dijo una portavoz del Ejecutivo británico.



China insiste en "reunificar" la República Popular con la isla, que se gobierna de manera autónoma desde que los nacionalistas del Kuomintang (KMT) se replegaran allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas y continuaran con el régimen de la República de China, que culminó con la transición a la democracia en la década de 1990.