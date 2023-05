Anuncio que busca "doncella a la antigua" por 20.000 dólares al mes causa estupor en China

Un anuncio de empleo en el que una señora de Shanghái solicitaba una "doncella a la antigua" ha causado estupor en China, tanto por los cuestionables requisitos del puesto como por el elevado salario, que ronda los 20.000 dólares al mes.



La empleadora pide una "cuidadora personal" que sea capaz de "saber que es el momento de ponerle los zapatos a la dama cuando ella estire los pies, y de desvestirla cuando ella sacuda los hombros", recoge hoy el diario South China Morning Post.



El anuncio indica asimismo que las candidatas deben ser "obedientes y no tener una fuerte autoestima", tener una estatura de más de 165 centímetros, pesar menos de 55 kilos, contar con estudios de Bachillerato como mínimo, con un aspecto limpio y "ser capaz de cantar y bailar bien".



La agencia de empleo que publicó la oferta confirmó al medio Hongxing News que el puesto ya había sido cubierto, y que la empleadora contrató a dos "doncellas" que trabajarán en turnos de día y noche de 12 horas por un salario mensual de 140.000 yuanes cada una (17.150 dólares, 15.790 euros).



La "doncella nocturna" tendrá entre sus tareas lavar y masajear los pies de la empleadora, así como prepararle frutas y agua en cualquier momento, según la agencia.



El salario medio mensual en Shanghái en 2021 era de 11.396 yuanes (1.629 dólares, 1.500 euros), de acuerdo con la Oficina de Recursos Humanos y Seguridad Social de la megalópolis.



El presidente de la Asociación de Empleados del Hogar de Chengdu, Wang Xiaobing, afirmó que los draconianos requisitos del puesto no son ilegales siempre y cuando hayan sido acordados con antelación por las dos partes y no violen ninguna ley ni los derechos de las personas.



Pese a ello, el anuncio se ha hecho viral en las redes sociales chinas, donde las reacciones han sido variadas, incluyendo a personas interesadas en el puesto por el alto sueldo ofrecido, y a otras indignadas por unas condiciones laborales de otra época que atentan contra la dignidad de las trabajadoras.