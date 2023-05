Rusia niega que Ucrania haya derribado seis misiles hipersónicos Kinzhal

El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, negó que la defensa antiaérea ucraniana haya derribado este martes seis misiles hipersónicos Kinzhal, como informaron las autoridades de Ucrania.



"Lo he dicho y vuelvo a repetirlo: no lanzamos tanto Kinzhal como los que ellos derriban con sus declaraciones", dijo anoche Shoigú, citado por la agencia oficial rusa RIA-Nóvosti.



Agregó que "la cantidad de estas 'interceptaciones ucranianas" -habrá que ver quién realmente opera esos sistemas estadounidenses- es tres veces mayor" que los misiles que lanza Rusia.



"Además, todo el tiempo se equivocan con el tipo de misiles. Por eso no les dan", dijo el titular de Defensa.



Según Rusia, los misiles Kinzhal pueden desarrollar hasta 10 veces la velocidad del sonido y son capaces de superar cualquier sistema de defensa antimisiles.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de "resultado histórico" el derribo de todos los misiles rusos lanzados la madrugada del martes contra Ucrania entre ellos seis misiles hipersónicos Kinzhal.



"Se nos dijo que estos misiles son la muerte garantizada porque son imposibles de derribar", afirmó Zelenski, que dio gracias a las fuerzas armadas ucranianas y a los países que apoyan a Kiev con envíos de armamento y entrenando a sus soldados.