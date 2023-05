Ucrania anuncia el derribo de tres misiles de crucero y 25 drones lanzados por Rusia

La defensa antiaérea ucraniana derribó anoche tres misiles de crucero y 25 drones durante los ataques lanzados por Rusia desde varias direcciones, según informó hoy el Mando de la Fuerza Aérea de Ucrania.



En un comunicado en Telegram precisó que Rusia atacó con drones Shahed-136/131, con misiles Kalibr desde buques en el mar Negro y con misiles de crucero Kh-101/Kh-555/Kh-55 desde aviones de aviación estratégica Tu-95MS.



En concreto, la defensa antiaérea afirmó que destruyó, además de tres misiles de crucero, 18 drones Shahed-136/131; un aparato no tripulado del tipo Lancet; dos táctico-operativos Orlan-10; y otros cuatro por especificar.



Además, "durante la jornada del 13 de mayo y al comienzo de la del 14 de mayo, la aviación táctica del Ejército del Aire realizó hasta cincuenta salidas para enfrentarse al enemigo y proporcionar cobertura aérea a los cazas", agrega el comunicado, citado por "Ukrainska Pravda".



En declaraciones a televisión recogidas por la agencia Unian, Yuriy Ihnat, portavoz de la fuerzas aérea ucraniana, declaró que "el enemigo está atacando con varios tipos de misiles y vehículos aéreos no tripulados" desde todas las direcciones, por lo que el mapa de las alertas aéreas nocturnas resulta "atípico".



Según Ihnat, los misiles entran en el territorio de Ucrania desde distintos puntos, y los drones Shahed pueden lanzarse desde lanzadores móviles en cualquier dirección.



Por su parte, la administración militar de la capital ucraniana informó de que las fuerzas rusas llevaron a cabo anoche su séptimo ataque aéreo desde mayo contra Kiev en el que lanzaron drones espía en el espacio aéreo alrededor de la ciudad, los cuales pudieron ser destruidos.



"Todos los aparatos no tripulados que se dirigían hacia Kiev fueron destruidos a larga distancia", precisa la administración militar en un comunicado en Telegram, citado por la agencia Unian, en el que agrega que probablemente se lanzaron para identificar posiciones de la defensa antiaérea ucraniana.