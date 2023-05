Turquía ve avances para renovar el acuerdo de exportación de grano ucraniano

El Gobierno turco calificó este viernes de positiva la última ronda de negociación, que terminó ayer en Estambul (Turquía), para prorrogar el acuerdo de exportación de grano desde Ucrania, pese a que Rusia insistió en que no se están cumpliendo sus exigencias.



"Se está avanzando hacia un acuerdo para la prórroga del acuerdo sobre cereales", aseguró el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, según informa la agencia oficialista Anadolu.



Representantes de Ucrania, Rusia, Turquía y de Naciones Unidas se reunieron el miércoles y el jueves en Estambul para tratar de prorrogar el acuerdo más allá del 18 de mayo, cuando expira.



El pacto se ha ido renovando periódicamente desde que en julio de 2022, con la mediación de la ONU y de Turquía, se acordó crear un corredor a través del mar Negro, con un centro de coordinación en Estambul, que ha permitido llevar a los mercados internacionales 30 millones de toneladas de cereal y otros productos agrícolas.



Al respecto, Akara aseguró que "evitar el hambre significa mantener la estabilidad".



El optimismo turco contrasta con la advertencia formulada ayer por Rusia de que esta ronda de negociación terminó sin que se atendieran varias de sus exigencias.



El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Vershinin, confirmó que los contactos continuarán, pero advirtió de que Moscú no actuará "en detrimento de sus intereses", y de que si no se tienen en cuenta las exigencias rusas para suministrar fertilizantes antes del 18 de mayo, el pacto dejará de existir.



Rusia acusa a Ucrania de bloquear la reactivación de la tubería para suministrar amoniaco Togliatti-Odesa, paralizada desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania.



También pide el desbloqueo de las cuentas y activos en el extranjero de las compañías rusas vinculadas con la producción y el transporte de alimentos y fertilizantes.



El representante de Moscú también dijo que durante esta ronda de contactos en Estambul se discutió su exigencia de que el banco ruso Rosselkhozbank sea reconectado al sistema de comunicaciones financieras SWIFT, pero denunció que no ha habido progresos al respecto.