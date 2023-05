El Kremlin admite una situación "muy difícil" en Ucrania

El Kremlin ha reconocido que la campaña militar rusa en Ucrania es "muy difícil" y aún está lejos de haber conseguido todos los objetivos fijados por el presidente Vladímir Putin.



"La operación militar especial continúa. Es una operación muy difícil y, por supuesto, ciertos objetivo se han logrado en un año", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una entrevista con la cadena de televisión bosnia ATV, según recoge la agencia oficial TASS.



El representante del Kremlin recordó que Putin dio la orden de garantizar la "seguridad" de los residentes del Donbás en primer lugar, algo que, admitió, solo se ha logrado en parte.



"Esta tarea ha sido parcialmente resuelta, pero solo parcialmente. Estamos aún lejos de poder completarla. Hay bombardeos de lanzaderas múltiples, bombardeos de Donetsk y otras localidades y debemos hacer retroceder al enemigo a una distancia considerable. Por ello la operación continuará aún", recalcó Peskov.



El portavoz sostuvo no obstante que se han "liberado importantes territorios en el Donbás", donde Rusia se anexionó en septiembre pasado las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk tras unos referéndums celebrados sin garantías y en medio de una guerra.



Peskov tampoco tiene "ninguna duda" de que las fuerzas rusas tomarán finalmente la ciudad oriental de Bajmut, que se ha convertido en la batalla más larga de toda la contienda al durar ya más de nueve meses.



El portavoz del Kremlin justificó la lentitud con la que avanza Rusia en la guerra conque se trata de "una operación militar especial" y "no una guerra", y con el "intento de salvar ciudades y vidas humanas".



"No estamos en guerra. Hacer la guerra es un asunto completamente diferente, esta es la destrucción completa de la infraestructura, esta es la destrucción completa de las ciudades", dijo. "Nosotros no lo hacemos. Estamos tratando de salvar la infraestructura y estamos tratando de salvar vidas humanas", enfatizó.



Ucrania acusa a Rusia por contra de crímenes de guerra por los ataques con misiles y drones contra edificios residenciales y la infraestructura civil.