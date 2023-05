Sube a dos el número de muertos en el tiroteo en una planta alemana de Mercedes

El número de muertos en el tiroteo registrado esta mañana en una planta del consorcio automovilístico Mercedes-Benz en Sindelfingen, en el sur de Alemania, ha ascendido a dos, tras fallecer la persona que había resultado herida de gravedad.



La Policía del distrito de Ludwigsburg informó inicialmente, a través de su cuenta en twiter, de un fallecido, pero en un nuevo mensaje comunicó que posteriormente murió otro hombre en el hospital donde había sido ingresado.



Los dos víctimas mortales son hombres, de acuerdo con esa fuente, que precisa asimismo que no hay más personas heridas.



El presunto agresor ha sido detenido, según la fuente policial, que no ha concretado detalles sobre su identidad o posibles motivaciones.



Las fuentes policiales informaron ya a primera hora de la mañana de que en todo el recinto se había desplegado un fuerte operativo policial, aunque la situación no revestía peligro para la población.



El operativo policial se inició tras recibirse a primera hora de la mañana una llamada de aviso en que se informaba del tiroteo, tras lo cual se acordonó todo el recinto, mientras se desplazaban hasta el lugar los servicios de asistencia y ambulancias, incluidos dos helicópteros.