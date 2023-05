Liz Truss aboga por hacer lo posible para respaldar al Gobierno electo de Taiwán

La ex primera ministra británica, Liz Truss, consideró este jueves que se debe hacer "todo lo posible" para respaldar al Gobierno democráticamente electo de Taiwán, cara a su visita a Taipéi la próxima semana.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, la antigua dirigente del Partido Conservador y diputada por la circunscripción inglesa de South West Norfolk se mostró "agradecida" al Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés por haberla invitado.



"En esta coyuntura me alegra visitar Taipéi la próxima semana. Me siento agradecida al ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán por la invitación y ojalá hubiera podido aceptarla antes", apuntó la parlamentaria.



Truss consideró que "todos debemos hacer lo que podamos para respaldar al Gobierno democráticamente electo de Taiwán y a los taiwaneses".



En el programa en Taiwán de Truss -la jefa de Ejecutivo del Reino Unido más efímera, tras haber gobernado apenas 44 días del 6 de septiembre al 25 de octubre de 2022- se incluirá un evento en su honor, en el que la política "tory" pronunciará un discurso titulado: "Taiwán: Al frente de la Libertad y la Democracia".



Para la República Popular China, Taiwán es una provincia separatista, que algún día volverá al control de Beijing.



Aun así, Taiwán cuenta con Constitución propia, líderes democráticamente electos y unas 300.000 tropas activas en sus fuerzas armadas.