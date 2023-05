Kiev asegura que no hay "alternativa" a que Ucrania entre en la OTAN

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, afirmó este jueves que no hay "alternativa" a que su país entre en el futuro en la OTAN y recalcó que en la actualidad la antigua república soviética es "el escudo de Europa" en el este ante "la amenaza rusa".



"Si queremos paz y seguridad para Europa, necesitamos avanzar. En primer lugar, no hay alternativa a Ucrania en la OTAN", declaró el político en un vídeo emitido durante la Cumbre Europea de Defensa y Seguridad que se celebra hoy en Bruselas.



Aseguró que el mar Báltico se convertirá en "el mar interior de la OTAN", con la futura adhesión de Suecia, y añadió que no hay "alternativa viable" a que el mar Negro que baña la costa de Ucrania y otros países "se convierta también en un mar de la OTAN".



"La infraestructura de seguridad de la Alianza necesita ser ampliada al este", aseveró.



También dijo que no hay "alternativa" a aumentar la escala de la industria militar y que la fabricación de munición y armas "necesita ser relanzada rápido" para reponer las existencias europeas tras las donaciones a Ucrania.



Subrayó que un ejército "fuerte y moderno es una auténtica garantía de seguridad, en un momento en el que la OTAN puede ser bloqueada por un solo país", en referencia a que en la Alianza las decisiones se toman por consenso.



Resaltó que gracias al apoyo occidental, Kiev está "ejerciendo la misión para la que fue creada la OTAN", puesto que Ucrania es "el escudo de Europa en el este ante la amenaza rusa".



"Por otro lado, el tiempo es esencial. Prolongar o congelar la guerra significa vidas perdidas, sufrimiento humano. Ucrania quiere cambiar el rumbo en el campo de batalla este año. Ucrania ya ha demostrado en el campo de batalla que la victoria es posible, pero necesitamos ayuda", comentó.



Agregó que para garantizar "una ventaja cualitativa en el futuro, Europa necesita rearmarse con la vista puesta no en el pasado, sino en nuestra experiencia actual".



"Tenemos la experiencia más amplia sobre el uso en el campo de batalla de armas occidentales. Estamos demostrando en la actualidad las ventajas de las armas occidentales sobre las armas rusas en el campo de batalla", expuso.



"Menos armas rusas significa menos influencias rusas. Por tanto, es nuestro interés compartido que Ucrania reciba tantas de las armas ya existentes y municiones como sea posible, tan pronto como sea posible", manifestó, y destacó que Europa, mientras tanto, tendrá la oportunidad de rearmarse con nuevos equipos.



Recordó que en la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Madrid el año pasado se señaló que Rusia es "la amenaza más significativa y directa a la seguridad aliada y a la paz y estabilidad en la región euroatlántica".



"Esta amenaza está aquí para quedarse durante años", expresó Reznikov, quien apostó por dar "una respuesta proporcionada".



Subrayó que la guerra entre Ucrania y Rusia "no es un conflicto local" y que no hay "una solución local, táctica o cambio territorial" que le vaya a poner fin.



"En realidad, este es un choque entre civilizaciones y su resultado tendrá consecuencias en todo el mundo. Si la agresión rusa tiene éxito en cualquier grado, dará poderes a todo régimen interesado en usar la fuerza para salirse con la suya. Por tanto, va en el mejor interés de Europa que Ucrania gane", aseveró.