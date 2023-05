La capital sudanesa vive el día más violento desde hace una semana pese a la tregua

La capital sudanesa es escenario este miércoles de los enfrentamientos más violentos desde la semana pasada entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) pese a la tregua de siete días que, como las anteriores, ha sido violada desde las primeras horas de su entrada en vigor por las partes enfrentadas desde el pasado 15 de abril.



El Ejército usa una gran número de unidades terrestres dentro de la capital donde se han registrado hoy choques violentos con armas pesadas entre el Ejército y las FAR en el norte de la urbe de Jartum Norte y en el Este del Nilo, donde también ha habido bombardeos, dijeron residentes a EFE.



Los intentos del Ejército de avanzar fueron acompañados de un intenso bombardeo de la aviación sudanesa contra objetivos de las FAR en Shambat, en Jartum Norte, donde se vieron grandes columnas de humo desde varias posiciones, así como en el centro de Jartum.



Los fuertes choques entre las dos partes militares provocaron además cortes de electricidad en algunas zonas, según las fuentes.



Actualmente, representantes del Ejército y las FAR se encuentran en Yeda (Arabia Saudí) para dialogar sobre una tregua permanente, a pesar de que no han trascendido detalles del estado de unas negociaciones en las que ninguno de los bandos está dispuesto a ceder.



Al respecto, el líder del Ejército de Sudán, Abdelfatah al Burhan, afirmó ayer que no habrá una solución al conflicto que "legitime" al grupo FAR, dirigido por su rival Mohamed Hamdan Dagalo, y que esta debería ser una "solución árabe o africana".



El diálogo de Yeda, en el que también participa la ONU, tiene como principal objetivo conseguir un alto el fuego que permita el flujo de ayuda a los sudaneses en un país sumido en una catástrofe humanitaria.



Como consecuencia del conflicto, más de 600 personas han muerto y otras más de 5.000 han resultado heridas, mientras que los choques han provocado el desplazamiento interno de 700.000 sudaneses y la huida del país de otros más de 120.000, de acuerdo con la ONU.