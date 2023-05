Los mercenarios permanecerán en Bajmut tras la amenaza de Moscú con cargos de traición

El jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, confirmó hoy que sus unidades de mercenarios no abandonarán esta medianoche aún sus posiciones en la ciudad ucraniana de Bajmut pese a no haber recibido aún toda la munición prometida, porque Moscú ha dejado claro que lo consideraría una "traición a la patria".



"No nos iremos de Artiómovsk (nombre en ruso de Bajmut), insistiremos unos días más, lucharemos", dijo en un vídeo en su canal de Telegram, aunque denunció que, tras recibir el domingo la promesa de Moscú de que se proporcionaría a los wagneritas todas las armas y municiones necesarias para seguir luchando en esa ciudad, finalmente solo "recibimos el 10 % de lo que pedimos".



Prigozhin agregó que la víspera "llegó una orden de combate en la que se dice claramente que el abandono de las posiciones se interpretará como una traición a la patria", pero insistió en que "si no hay munición, nos marcharemos".