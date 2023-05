Festejos y almuerzos callejeros celebran la coronación de Carlos III y Camila

Miles de fiestas y almuerzos callejeros están convocados este domingo en pueblos y ciudades del Reino Unido para celebrar la coronación de los reyes Carlos III y Camila, antes de que esta noche un concierto en Windsor rinda homenajea a los monarcas.



Los duques de Edimburgo, el príncipe Eduardo y su esposa Sofía, asistirán a una de esas comidas en Cranleigh (sur de Inglaterra), y la princesa real, Ana, y su esposo, Mark Phillips, se unirán a un evento local en Swindon (oeste de Inglaterra).



La jornada festiva, bautizada como "The Big Lunch" ("el gran almuerzo"), será "un acto de celebración y amistad a nivel nacional", afirmó un portavoz del Palacio de Buckingham, residencia oficial de los reyes en Londres.



El primer ministro británico, Rishi Sunak, y su esposa, Akshata Murthy, ejercerán de anfitriones en Downing Street de una comida a la que han invitado a diversos voluntarios y "héroes locales" del Reino Unido, así como a refugiados ucranianos y británicos que han ofrecido sus casas para acogerles.



Por la noche, como colofón a las festividades de la jornada, se celebrará frente al Castillo de Windsor el Concierto de la Coronación.



Estrellas de la música popular como Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Olly Murs y Paloma Faith actuarán frente a un público de 20.000 personas, que también asistirá a interpretaciones de artistas clásicos como Andrea Bocelli, Bryn Terfel y Lang Lang.



Tras la lluvia que dominó ayer la jornada de la coronación de Carlos III y Camila, la meteorología se presenta más benigna este domingo en el Reino Unido, con cielos parcialmente cubiertos pero sin precipitaciones previstas durante la jornada en el sur de Inglaterra.