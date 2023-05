Sunak invita a Downing Street a "héroes locales" y familias ucranianas

El primer ministro británico, Rishi Sunak, y su esposa, Akshata Murthy, ejercerán este domingo de anfitriones en una comida en Downing Street para celebrar la coronación de Carlos III y Camila a la que han invitado a "héroes locales, familias ucranianas y grupos de jóvenes".



El evento se enmarca en una iniciativa bautizada como "The Big Lunch" ("El gran almuerzo"), que anima a los británicos a organizar comidas y festividades en sus barrios y comunidades para contribuir a las festividades de la coronación, detalló en un comunicado Downing Street, despacho y residencia oficial de Sunak.



Entre los invitados a la comida del domingo con el primer ministro conservador se encuentran algunos ganadores de los premios "Points of Light", que reconocen la labor de voluntarios en diversos ámbitos.



Zoe y Andy Clar-Coates, fundadores de la organización no gubernamental Saying Goodbye, que respalda a mujeres que han perdido a un hijo durante el embarazo o la primera infancia, estarán presentes en el ágape.



También asistirá Navjot Sawhney, impulsora de una iniciativa para dotar de máquinas de lavar ropa manuales a más de mil familias sin acceso a electricidad en países en desarrollo y campos de refugiados.



Olga Breslavska, que fue acogida en el Reino Unido al huir de la guerra de Ucrania, estará asimismo en el almuerzo, así como otros refugiados de su país y británicos que han ofrecido sus hogares para alojarles.



Los invitados disfrutarán de ternera procedente de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra) y helado fabricado por la compañía galesa Chilly Cow.



"Llueva o haga sol, miles de amigos y vecinos se juntarán este fin de semana para colocar banderas, servir el té y cortar pedazos de tarta en fiestas callejeras y eventos locales en todo el Reino Unido", afirmó Sunak.



"Estoy orgulloso de dar la bienvenida a Downing Street a ucranianos que se vieron obligados a huir de sus casas y a algunos héroes locales increíbles para nuestra particular comida de la coronación", agregó el jefe de Gobierno.