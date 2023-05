Berlusconi reaparece tras su ingreso: "Estoy listo para retomar la batalla"

El ex primer ministro italiano y magnate empresarial Silvio Berlusconi reapareció este sábado, un mes después de su ingreso hospitalario por una pulmonía derivada de la leucemia que padece, con un discurso grabado desde el hospital en el que aseguró estar "listo" para regresa a la batalla.



"He continuado trabajando estas semanas y ahora estoy listo para reorganizar Forza Italia, listo para reanudar con ustedes nuestras batallas por la libertad", aseguró el líder en la clausura de la convención de su partido político en Milán (norte de Italia), donde no pudo asistir presencialmente.



Berlusconi apareció sentado ante un escritorio, con varios papeles y dos ejemplares de libros escritos con él: "Estoy aquí para ustedes, por primera vez en camisa y chaqueta tras más de un mes", dijo con la voz algo cansada tras un fondo compuesto por el logo de la formación, la bandera italiana y la europea.