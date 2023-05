Una sonda china halla indicios de agua en estado líquido en Marte

Científicos chinos revelaron el hallazgo de evidencias de la existencia de agua líquida en la superficie de Marte, gracias a datos recabados por el robot Zhurong, que lleva desde 2021 explorando el planeta vecino.



Los expertos, que publicaron su estudio en la revista científica "Advances in Science and Research", aseguran que el Zhurong detectó en la superficie marciana costras, grietas, granulaciones y otras marcas creadas por el agua, recoge hoy el diario local Global Times.



Asimismo, los análisis realizados indican que, en las dunas de Marte, abundan minerales que contienen agua, como sulfatos hidratados, piedras protéicas y óxidos de hierro hidratados.



"Creemos que los indicios de agua no tienen su origen en agua subterránea sino en nevadas o escarchas", señala el autor del estudio Qin Xiaoguang, citado por el rotativo.



La existencia de agua líquida en el planeta rojo ha sido objeto de numerosos estudios, ya que, de confirmarse, serviría para comprender mejor la evolución del clima marciano y para sustentar una posible migración humana al planeta en el futuro.



Según el diario local Science and Technology Daily, el agua líquida en Marte podría indicar la existencia de vida.



Investigaciones previas han demostrado que existió agua líquida en la superficie marciana, pero que desapareció debido a los cambios meteorológicos experimentados por el planeta.



Este estudio revela que Marte todavía podría albergar algunas zonas húmedas en áreas de bajas latitudes y relativamente cálidas, según los científicos.



El pasado septiembre, expertos chinos, también basándose en los datos recabados por el Zhurong, detectaron capas de terreno marciano moldeadas por la actividad del agua hace unos 3.300 millones de años.



El Zhurong forma parte de la misión Tianwen-1, compuesta además por una nave orbitadora y un módulo de amartizaje.



La Tianwen-1 es la primera misión china de exploración a Marte y tiene como objetivo encontrar más pruebas de la existencia de agua o hielo en ese planeta, así como llevar a cabo investigaciones sobre la composición material de su superficie o las características del clima.



En los últimos años, Pekín ha invertido fuertemente en su programa espacial, logrando éxitos como el de la sonda lunar Chang'e 4, que alunizó en la cara oculta de la Luna en enero de 2019, un hito jamás logrado en la historia de la exploración espacial.