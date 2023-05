Serguéi Lavrov dice que Rusia responderá con acciones concretas al ataque al Kremlin

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó hoy que Moscú responderá "acciones concretas" al ataque ucraniano del miércoles con drones contra el Kremlin.



"Vamos a responder no con comentarios de si es o no un 'casus belli'. Responderemos con acciones concretas", dijo el jefe de la diplomacia rusa en una rueda de prensa en Goa (India), donde asiste a una reunión ministerial de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).



Recalcó que el ataque con drones al Kremlin fue un "acto hostil" y que "es completamente evidente que sin el conocimiento de su amos (Kiev) no podría haberlo perpetrado".



Moscú acusa al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su Gobierno de ser un instrumento de EEUU y sus aliados.



Lavrov indicó que "Zelenski y su equipo hacen todo en el espacio mediático y con sus pasos prácticos para que todo país que se respete no quiera hablar con ellos".



"Esto es así, y comprendemos que madura la toma de conciencia de ello", añadió.



El ministro subrayó que el conflicto en Ucrania no puede ser resuelto solo mediante la congelación de la situación en el frente del Donbás, ya que "todos comprenden el carácter geopolítico de lo que ocurre".



Según Lavrov, sin resolver el principal problema geopolítico, que definió como el afán de Occidente de mantener su hegemonía, y "dictar a todos su voluntad" no se puede resolver ninguna crisis, "ni en Ucrania ni en otras partes del mundo"



"Nunca no hemos negado a resolver los problemas que ha surgido como resultado de las acciones de Estado Unidos y sus satélites para atiborrar de armas a Ucrania para su confrontación con Rusia", aseguró.