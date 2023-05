Francia considera extraño y misterioso el ataque con drones en el Kremlin

La ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, calificó este jueves de "extraño" y "misterioso" el ataque con drones en el Kremlin, y lanzó una advertencia a Moscú de que no intente asesinar a Volodímir Zelenski, un escenario que plantean algunos responsables rusos.



Preguntada sobre ese ataque de drones al Kremlin en una entrevista a la emisora pública France Inter, Colonna dijo que no tiene "información privilegiada" sobre esos hechos y que no quería especular.



"Este episodio es extraño" y "bastante poco comprensible en una situación normal", señaló cuando se le señaló que Rusia acusa a Ucrania de haber intentado asesinar a su presidente, Vladímir Putin.



Hizo notar que los ucranianos aseguran que no tienen nada que ver con esos hechos para los que, subrayó, sigue sin haber explicaciones.



En cuanto al llamamiento del "número dos" del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medédev, para eliminar físicamente al presidente ucraniano en respuesta, la jefa de la diplomacia francesa replicó que el antiguo jefe de Estado "se distingue una vez más por sus declaraciones vergonzosas".



A su parecer, lo que se quiere con ese tipo de mensajes es "intimidar", dar miedo y "encontrar pretextos que podrían justificar lo injustificable".



La ministra explicó que no quería ponerse en situación de comentar la posibilidad de que Zelenski fuera asesinado. Comentó que desde el comienzo se encuentra "expuesto", pero también que "está protegido y bien protegido", como ha podido comprobar.



Sobre todo, insistió en que "es un jefe de Estado elegido democráticamente y es importante respetar la integridad física" porque de lo contrario "podría ser un mal ejemplo" también en otras partes del mundo.



La jefa de la diplomacia francesa, que dijo desconocer la fecha del inicio de la contraofensiva ucraniana de la que tanto se habla últimamente, reiteró el apoyo de su país a Kiev: "Tenemos que seguir ayudando a Ucrania a defenderse".



También que se trata de que Ucrania esté en la mejor situación posible cuando puedan volver las negociaciones con Rusia.



Colonna señaló que esa ayuda se justifica porque Rusia ocupa el 20 % de su territorio y Ucrania es "un país agredido que tiene derecho a defenderse".



La jefa de la diplomacia francesa dijo que "es totalmente posible" que su presidente, Emmanuel Macron, vuelva a hablar con Putin porque "hay que mantener los canales abiertos".



Pero recordó que los dos mandatarios no han conversado desde el otoño y que en los últimos tiempos los esfuerzos franceses se han centrado en sacar adelante en las instancias internacionales iniciativas para exigir la retirada "inmediata e incondicional de las tropas rusas" de Ucrania.