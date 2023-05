Powell niega que la Fed haya decidido pausar la subida de tipos en Estados Unidos

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, negó este miércoles que las subidas de tipos vayan a pausarse por los sucesos acontecidos en las últimas semanas en el sistema bancario del país.



"La decisión de una pausa no ha sido tomada hoy", apuntó Powell en una rueda de prensa posterior a conocerse una nueva subida de los tipos en Estados Unidos, de un cuarto de punto.



El límite de las subidas de tipos de interés dependerá de los datos económicos de las próximas semanas y se realizará una "evaluación continua" que se hará "reunión por reunión".



Powell comenzó su intervención asegurando que confía en la fortaleza del sistema bancario.



"Las condiciones en ese sector han mejorado ampliamente desde principios de marzo y el sistema bancario de Estados Unidos es sólido y resistente", dijo.



"Continuaremos monitoreando las condiciones del sector. Estamos comprometidos en aprender las lecciones correctas de estos sucesos y trabajaremos para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir", afirmó.



Powell hizo estas declaraciones tras conocerse una nueva subida de los tipos, de un cuarto de punto -hasta una horquilla de entre el 5 y el 5,25 %-, cuando todos los ojos están puestos en los efectos que pueden estar teniendo en el sistema bancario, después de la caída de varios bancos en Estados Unidos.



En el comunicado, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, en inglés) precisó que para las posibles nuevas subidas se tendrá en cuenta "el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los rezagos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y los factores económicos y financieros".



La Fed está "preparada" para ajustar la postura de la política monetaria "según corresponda" si "surgen riesgos que podrían impedir el logro de los objetivos" de llevar la inflación al 2 %, añade el comunicado.



En su anterior reunión, en marzo, los miembros del comité decidieron subir solo un cuarto de punto los tipos ante la incertidumbre desatada por la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank y el rescate del First Republic Bank.



Aunque las causas de la quiebra son extensas, la investigación sobre lo sucedido apunta a que su situación financiera empeoró por la política monetaria del organismo.



Los principales responsables económicos del país, Powell incluido, han insistido en las últimas semanas en que la situación no desembocará en una crisis financiera, pero los mercados volvieron a tambalearse la semana pasada ante las fuertes caídas bursátiles del banco First Republic.



Nuevamente la crisis logró contenerse después de que el banco estadounidense JPMorgan Chase anunciara la compra de la entidad, pero nada asegura que no lleguen nuevos episodios críticos en el sector bancario.