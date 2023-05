Zelenski niega haber atacado a Putin: "lo dejamos para un tribunal"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negó que sus fuerzas de seguridad intentaran asesinar al presidente ruso, Vladímir Putin, en un ataque con drones contra el Kremlin supuestamente perpetrado por Kiev la pasada madrugada, como han asegurado este portavoces oficiales de Moscú.



"Nosotros no atacamos a Putin ni a Moscú, solo luchamos en nuestro territorio, defendemos nuestros pueblos y ciudades", dijo Zelenski en Helsinki en una rueda de prensa conjunta con los líderes de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia.



"No hemos atacado a Putin, lo dejamos para un tribunal", dijo Zelenski en referencia a los esfuerzos ucranianos para que la comunidad internacional encuentre mecanismos para enjuiciar al líder ruso por la agresión militar contra Ucrania.



El mandatario ucraniano afirmó que Ucrania no tiene "suficientes armas" para atacar Moscú e intentar asesinar a Putin en su lugar de trabajo, desmintiendo así las acusaciones hechas públicas hoy por la presidencia rusa.



Preguntado por los motivos que podría tener Rusia para acusar falsamente a Ucrania de este supuesto intento de magnicidio, que según el Kremlin se habría producido en la madrugada de ayer, Zelenski contestó que "Rusia no tiene victorias que celebrar y ya no puede motivar a su público y enviar soldados a morir como si nada hubiera pasado".



Por ello, y según el presidente ucraniano, Rusia lanza este tipo de acusaciones para compensar la falta de resultados en el frente.



La presidencia rusa anunció hoy que Ucrania intentó atentar anoche contra la vida de Putin con dos drones que fueron derribados por las defensas antiaéreas rusas cuando se dirigían a su objetivo en el Kremlin.



Zelenski viajó hoy a Helsinki para participar en una cumbre ucraniano-nórdica con el presidente finlandés y los primeros ministros de Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia.