Bombardeos esporádicos en Jartum en el tercer y último día de la tregua

Sonidos de bombardeos y artillería antiaérea se oyen este miércoles en Jartum en el tercer y último día de la tregua entre el Ejército regular y los paramilitares, mientras prosiguen los contactos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego permanente que facilite la llegada de ayuda humanitaria urgente a las zonas más afectadas por el conflicto.



Según dijeron a EFE testigos en Jartum, cazas del Ejército bombardearon esta mañana concentraciones del poderoso grupo Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el sur y el norte de la capital sudanesa, y los paramilitares respondieron con artillería antiaérea.



Los bombardeos se oyen sobre todo en las inmediaciones del Palacio Republicano y el aeropuerto internacional (norte), sobre cuyo control se enfrentan el Ejército y las FAR desde el estallido de los combates el 15 de abril.



También se oyen explosiones esporádicas en el sur de Jartum y Um Dorman, ciudad vecina de la capital, y donde existen campamentos y concentraciones de los paramilitares.



Esos nuevos enfrentamientos coinciden con el tercer y último día de la tercera tregua consecutiva de 72 horas, mediada por Estados Unidos y Arabia Saudí, que entró en vigor a las 22.00 GMT del pasado domingo, y mientras se espera que empiece otra de siete días a partir del jueves con la mediación de Sudan del Sur.



Esas treguas no han sido respetadas por las partes, que se acusan continuamente de infringir el cese de hostilidades, si bien han permitido las operaciones de evacuación de personal diplomático y ciudadanos extranjeros, así como la huida de decenas de miles de sudaneses a zonas más seguras o a países vecinos.



Según los testigos, también se ha notado en los últimos días un creciente movimiento de civiles en las calles de las principales ciudades, incluida la capital, donde algunos mercados y farmacias han vuelto a abrir sus puertas en medio de quejas por la falta de productos y la carestía del coste de las medicinas y alimentos básicos.



Se desconoce el número exacto de las víctimas militares y civiles de los combates, aunque el Ministerio de Salud sudanés afirma que al menos 550 civiles han muerto y 4.926 han resultado heridos desde que estalló el conflicto.



Mientras tanto, prosiguen las advertencias de las organizaciones internacionales y locales sobre la "trágica" situación humanitaria en el país, así como las alertas de un inminente colapso del sistema sanitario, donde la gran mayoría de los hospitales y clínicas ya están fuera de servicio.



El país vecino y mediador, Sudán del Sur, anunció el martes que el jefe del Ejército, general Abdelfatah Al Burham, y el de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, han acordado en principio una tregua de siete días que empezará el 4 de mayo, cuando acabe la actual de 72 horas, con el fin de facilitar la llegada de ayuda e intentar conseguir un permanente cese hostilidades.