El Sindicato de Guionistas de Hollywood convoca una huelga indefinida

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) no alcanzaron un acuerdo tras varios días de negociaciones, por lo que los guionistas de Hollywood comenzarán a partir de este martes una huelga que podría paralizar la industria.



"Aunque nuestro Comité de Negociación inició este proceso con la intención de llegar a un acuerdo justo, las respuestas de los estudios han sido totalmente insuficientes dada la crisis existencial a la que se enfrentan los escritores", publicó en su cuenta de Twitter el WGA tras el anuncio.



El sindicato también adelantó que los piquetes comenzarán el martes durante la tarde e hizo un llamamiento de unión a sus integrantes.



El WGA reclama aproximadamente 600 millones de dólares en aumentos salariales y otros beneficios, como los "residuals", las compensaciones que recibe un integrante del equipo cada vez que su producto vuelve a emitirse en televisión y que, según el sindicato, se han visto mermadas por las plataformas de "streaming".



La última huelga de guionistas por la que atravesó la industria se produjo en 2007 y tuvo una duración de más de un mes, lo que supuso unas pérdida de 2.100 millones de dólares y el despido de 37.000 profesionales.



La decisión fue tomada después de seis semanas de negociaciones entre el WGA y la AMPTP, que engloba a los grandes estudios como Disney, Apple, Amazon, Paramount, NBC, Warner Bros. Discovery y Sony.



En un comunicado recogido por medios locales, la alianza aseguró que presentó al gremio de guionistas una propuesta que incluía "generosos aumentos" en la remuneración de los escritores, así como mejoras en los "residuals" y que se encontraban dispuestos a mejorar la oferta.



Sin embargo, dijeron que debido a la magnitud de otras peticiones del WGA, como la de tener un nivel mínimo de personal para la salas de guionistas de televisión, así como un trabajo mínimo garantizado de semanas por programa, no veían opciones para un acuerdo.



Estas preocupaciones por parte de los escritores responden a los cambios que la industria ha experimentado en la producción desde la llegada de las plataformas de "streaming".



Aunque ha existido un aumento en las producciones televisivas, las condiciones son inciertas debido a la reducción de capítulos de las series en la actualidad, las pocas oportunidades para nuevos talentos y el trabajo no remunerado en proyectos que aún no han sido aprobados.



El sindicato acusó a las grandes empresas de Hollywood de "devaluar aún más la profesión de escritor", debido a sus posturas "inamovibles" durante las negociaciones.



"Han cerrado la puerta a su fuerza de trabajo y han abierto la puerta a la escritura como una profesión totalmente independiente. Un acuerdo así nunca podría ser contemplado por esta membresía", declararon.



Entre las consecuencias más apremiantes están las pausas casi inmediatas de programas de televisión diarios, los shows de entrevistas y demás proyectos de actualidad.



Además, los estrenos de series y películas podrían experimentar retrasos significativos, y gradualmente la producción general de productos audiovisuales en el país se paralizaría.



Además, se espera un fuerte impacto económico en centros de producción, como lo son las ciudades de Los Ángeles, Nueva York y Atlanta.