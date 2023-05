El Ejército de Sudán y las FAR acuerdan prorrogar la tregua 72 horas

El Ejército de Sudán aceptó prorrogar por 72 horas más la tregua que expiraba hoy, después de que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) anunciara su adhesión al acuerdo, propuesto por Estados Unidos y Arabia Saudí, y tras las presiones de Naciones Unidas.



"A petición de la mediación saudí-norteamericana, las Fuerzas Armadas han acordado extender la tregua por 72 horas, que comenzará a partir del final del periodo de armisticio actual", que vence a las 22.00 GMT de hoy, anunció el Ejército en un comunicado.



Después de que todos los intentos de alto el fuego hayan fracasado, deseó que los paramilitares "se adhieran a los requisitos para implementar la tregua" y afirmó su "plena disposición" a respetar el armisticio.



Las FAR anunciaron anteriormente que se adherían a la propuesta de ampliar la tregua, la tercera de 72 horas desde que se anunció la primera, el pasado día 24, que aunque no supuso una pausa en los combates sí sirvió para evacuar a los extranjeros del país y para que los sudaneses pudieran desplazarse a zonas más seguras.



También ha permitido que el primer cargamento de ayuda y personal humanitario, suministrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), llegara hoy a Sudán con el objetivo prioritario de reabastecer de material médico y quirúrgico a los hospitales que reciben a los heridos.



La confirmación del Ejército viene pocos minutos después de que el Mecanismo Trilateral de Sudán -integrado por la ONU, la Unión Africana (UA) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en África Oriental (IGAD)- pidieran a ambos bandos enfrentados desde hace 16 días que acepten esta nueva prórroga.



Esta ampliación de la tregua, según el mecanismo, "allanaría el camino para conversaciones entre ambas partes hacia el establecimiento de un cese permanente de las hostilidades".



Los combates estallaron el pasado día 15, en medio de tensiones sobre el proceso de reforma del Ejército y la integración de los paramilitares en las fuerzas regulares, en el marco de un proceso político para volver a encauzar al país en la senda democrática tras el golpe de Estado de 2021.



La violencia ha provocado que la mayoría de hospitales en las zonas de choques queden fuera de servicio, una acuciante escasez de productos básicos, el desplazamiento de decenas de miles de personas y, según la ONU, que más de 50.000 sudaneses hayan buscado refugio en alguno de los siete países vecinos.



Al menos 528 personas han muerto y más de 4.500 han resultado heridas desde el inicio de los combates, según el Ministerio de Salud sudanés.