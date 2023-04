Kremlin no cambiará sus planes en Ucrania tras conversación de Xi y Zelenski

El Kremlin saludó este jueves la conversación entre el líder chino, Xi Jinping y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, pero aseguró que eso no cambia sus planes en Ucrania.



"Saludamos todo lo que pueda acercar el fin del conflicto y que Rusia consiga todos sus objetivos", afirmó en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



Peskov agregó que la conversación de Xi y Zelenski es un asunto soberano de esos dos países.



Al mismo tiempo, indicó que el presidente ruso, Vladímir Putin, no planea por el momento nuevos contactos con su homólogo chino.



La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, manifestó ayer que Moscú ve muchas "coincidencias" entre el enfoque ruso con la propuesta de paz china, publicada el 24 de febrero pasado, con ocasión del primer aniversario de la intervención militar rusa en Ucrania.



A la vez, aseguró que "el problema no radica en la falta de planes buenos".



"Hasta el momento el régimen de Kiev ha mostrado su rechazo a cualquier iniciativa sensata dirigida a una solución política y diplomática de la crisis ucraniana y ha condicionado su eventual consentimiento a negociar a ultimátums con demandas poco realistas", aseguró.



Zelenski, por su parte, aseguró tras la conversación con Xi que ahora existe la oportunidad de utilizar la influencia política de Pekín para restaurar la paz.



"Hablé con el líder de China. Fue una conversación larga y bastante racional. Suele decirse que tales conversaciones abren oportunidades. Ahora existe la oportunidad de dar un nuevo impulso a nuestras relaciones: Ucrania y China", precisó el líder ucraniano.



China ha planteado 12 puntos para lograr la paz que priorizan el alto al fuego, el cese de la "mentalidad de guerra fría" y el respeto a las "legítimas preocupaciones de seguridad de los países", lo cual es visto por Occidente como un guiño a las exigencias rusas de una Ucrania neutral y fuera de la OTAN.



Kiev considera inaceptables estos términos, ya que no exigen la retirada rusa de los territorios ocupados.



Zelenski, por su parte, ha ideado una iniciativa de 10 puntos que exige la retirada rusa, la restauración de la soberanía en las fronteras de 1991 y garantías para el fin de acciones bélicas, entre otros aspectos.



Al ser preguntado hoy sobre si Putin y Xi han hablado de la restauración del territorio ucraniano en las fronteras de 1991 (es decir, con la península de Crimea, anexionada en 2014) durante la reciente visita del líder chino a Moscú, el portavoz del Kremlin aseguró que eso no ha sido tema de conversación.