Medvédev: es mejor la partición de Ucrania que una guerra mundial

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medédev, afirmó hoy que es mejor la partición de Ucrania entre Polonia y otros países que su ingreso en la OTAN o una guerra mundial.



"Es mejor una partición tranquila, que Ucrania en la OTAN o una guerra mundial", dijo Medvédev, presidente de Rusia entre 2008 y 2012, en un intervención ante los participantes en el maratón "Znanie" (Conocimiento).



Según el expresidente, Polonia, Hungría y Rumanía "sueñan desde hace decenios" con hacerse con las regiones occidentales de Ucrania.



"El mundo está enfermo, se encuentra en el umbral de una nueva guerra mundial. ¿Es esta inevitable? No, no lo es", dijo Medvédev.



Añadió que en los últimos 30 años se consiguió eludir una guerra, que "de todos modos llegó".



"Pese a que nosotros no la queríamos, nos impusieron una guerra, que en esencia es consecuencia de la desintegración de la URSS, por una parte, y de una forma híbrida de guerra civil como resultado de la cual chocaron distintas parte de un solo pueblo, por otra", dijo el expresidente.



Recalcó que la campaña militar en Ucrania es "una respuesta a la interminable ampliación de la OTAN".



"Nuestros adversarios solo entienden el lenguaje de la fuerza. No quieren escuchar nada, no quieren entender nada, salvo el lenguaje de la fuerza", insistió.



Medvédev indicó que en Ucrania Rusia no se enfrenta con el Ejército ucraniano sino "con todo el bloque atlántico".



"Nos vemos obligados a combatir contra toda la OTAN... Es una tarea muy, pero muy compleja, y por ello tenemos que hacer todo para que venzamos en esta guerra. Estoy convencido de que todos los objetivos de la operación especial (en Ucrania) serán alcanzados", subrayó.



El expresidente advirtió de que los adversarios potenciales de Rusia no deben subestimarla en lo que se refiere al empleo de armas nucleares, que puede ser utilizada en caso de una amenaza a la existencia del Estado.



"Nuestros adversarios no deben subestimar esto. Porque las palabras que dicen que 'los rusos nunca lo harán" o, por el contrario, 'los rusos siempre nos amenazan con el arma nucleares, no valen nada", afirmó.



Añadió que "si se tiene ese arma, uno tiene que estar preparado para que en determinadas circunstancias no le tiemble la mano para usarla".