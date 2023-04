Miles de personas huyen a Egipto, Sudán del Sur y Chad desde Sudán, dice la ONU

Miles de personas están huyendo desde Sudán a Chad, Egipto y Sudán del Sur por el conflicto desatado el pasado día 15 entre dos rivales militares, y que ha causado ya más de 420 muertos y 3.700 heridos, informó la ONU.



"Se han registrado desplazamientos de civiles en los estados de Jartum, Norte, Nilo Azul, Kordofán del Norte, Darfur del Norte, Darfur Oeste y Darfur del Sur, y se han observado movimientos transfronterizos de Sudán a Chad, Egipto y Sudán del Sur", afirmó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) para Sudán en su parte diario difundido esta madrugada.



De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), "al menos 238 sursudaneses han regresado de Sudán a Sudán del Sur a través de Renk, aunque se espera que esta cifra aumente en los próximos días. También hay informes no confirmados de movimientos transfronterizos a través del Estado del Norte hacia Egipto".



Según la representante en Chad de ACNUR, Laura Lo Castro, entre 10.000 y 20.000 refugiados de Sudán han llegado a Chad desde el inicio de los fuertes combates el pasado sábado entre el Ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que ha dejado a Sudán sufriendo uno de sus peores conflictos en los últimos años.



Chad ya alberga dentro de sus fronteras a más de 600.000 refugiados, incluidos cerca de 400.000 procedentes de Sudán, de acuerdo con los últimos datos de ACNUR.



La OCHA quiso destacar que varias organizaciones humanitarias han evacuado o reubicado a su personal en lugares "donde las operaciones no son viables en la actualidad, pero se están realizando esfuerzos para responder donde y cuando sea posible".



Sudán sigue sufriendo "una fuerte escasez" de alimentos, agua, medicinas y combustible, y de un acceso limitado a las comunicaciones y la electricidad, mientras que "los precios de los artículos de primera necesidad, así como los del transporte, cuando y donde está disponible, están aumentando bruscamente", señaló.



La OCHA añadió en su parte que están apareciendo informaciones de "violencia sexual y de género", por lo que ONU Mujeres ha pedido "a todas las partes que garanticen que ninguna mujer o niña se vea afectada por estos delitos, y a todos los actores que no escatimen esfuerzos para mitigar el aumento del riesgo".



Sudán acoge a 1,1 millones de refugiados, una de las mayores poblaciones de refugiados de África, siendo los sursudaneses los que representan más del 70% (800.000) de los refugiados en Sudán, seguidos por 126.000 refugiados eritreos (11%), según datos de la ONU.



Sudán también cuenta con más de 3 millones de desplazados internos, la mayoría en la conflictiva región de Darfur, que vive una situación de seguridad inestable desde hace casi dos décadas.



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 420 personas han muerto en Sudán y más de 3.700 resultaron heridas desde que comenzaron las hostilidades en uno de los países más grandes de África.



Los combates iniciados el 15 de abril entre el Ejército de Sudán y las FAR surgieron tras semanas de tensión en torno a la reforma de las fuerzas de seguridad en las negociaciones para formar un nuevo gobierno de transición.



Ambas fuerzas fueron los artífices del golpe de Estado conjunto que derrocó al gobierno de transición de Sudán en octubre de 2021.