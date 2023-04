Rusia dejará de utilizar combustible nuclear de EE.UU. en planta de Zaporiyia

Rusia dejará de utilizar el combustible nuclear estadounidense producido por Westinghouse en la planta ucraniana de Zaporiyia, en el sur del país y ocupada desde la primavera de 2022 por las tropas rusas, dijo hoy el asesor de la operadora de las plantas nucleares, Rosenergoatom, Renat Karchaa.



"Teóricamente, la reserva actual de combustible de EE. UU. es suficiente para unos cuatro años", dijo a la agencia Interfax.



"Pero su reemplazo con combustible ruso comenzará mucho antes. No necesitamos combustible estadounidense ni su tecnología. Tenemos el nuestro", añadió.



La víspera Karchaa explicó en la televisión pública que en la central nuclear, la mayor de Europa, cuatro de los seis reactores están cargados ahora con combustible nuclear estadounidense Westinghouse.



Indicó que Rusia no necesita la tecnología estadounidense que está en la planta nuclear tras una advertencia del Departamento de Energía de EE. UU. enviada a la corporación estatal de energía nuclear rusa.



"No necesitamos sus tecnologías, nosotros tenemos de todo. Además, nuestra tecnología ha sido probada durante mucho tiempo. Estamos construyendo activamente plantas de energía nuclear y en este sentido no necesitamos sus tecnologías", afirmó.



La directora de la Oficina de Políticas de No Proliferación del Departamento de Energía de EE. UU., Andrea Ferkile, envió el pasado 17 de marzo una carta al director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, para advertirle de que hay material nuclear técnico de origen estadounidense en la central nuclear de Zaporiyia y le advirtió de que "no lo toquen", según informó la víspera la cadena CNN.