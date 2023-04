La población de la India superará a China por 2,9 millones en 2023, según la ONU

La población de la India superará este año por 2,9 millones a la de China y se convertirá en el país más poblado del mundo con 1.428,6 millones de habitantes, según los datos en un informe publicado este miércoles por el Fondo de Población de la ONU (UNFPA, por sus siglas en inglés).



Los indicadores demográficos en el "Informe sobre el estado de la población mundial, 2023" señalan que la India tendrá este año una población estimada de 1.428,6 millones de personas, en comparación con los 1.425,7 de China.



Esta estimación que se refiere al "promedio durante el año" no específica cuándo ha sucedido el sorpasso.



El centro World Population Review, que estima en tiempo real las proyecciones de crecimiento de población, indica que durante el día de hoy la India superó la barrera de 1.426 millones de habitantes, con una brecha de unos 400.000 habitantes más que China.



El organismo internacional preveía inicialmente que esto ocurriese a mediados de este mes de abril, aunque la ausencia de un censo de población en la India desde 2011 dificulta evaluar la exactitud de las proyecciones.



Así, los expertos no pueden determinar con exactitud la fecha en que la India tomará el testigo de forma oficial.



Mientras el sociólogo indio S.K. Chaudhury señaló a EFE que la India logrará en algún momento de este año sobrepasar a China, tal como estima la ONU; hay opiniones como las del demógrafo Rajesh K. Chauhan, quien cree que este hito no se alcanzará en el país sino hasta dentro de cuatro años.



SIN CENSO



La India elabora un nuevo censo cada diez años, sin embargo tuvo que aplazar el que tenía previsto para 2021 por la pandemia del coronavirus, y no será completado hasta 2024 según informaron las autoridades indias.



El ascenso de la India al primer puesto de la lista de países más poblados del mundo supondría la primera ocasión en que China es desbancado de esta posición desde que la ONU comenzó a hacer registros en 1950.



Desde ese año, la población india ha crecido en más de mil millones de personas, más que la población total de Europa, y continua ascendiendo, a diferencia de China que por primera vez en décadas ha comenzado a mostrar un crecimiento negativo.



Según las estimaciones de la ONU, la India seguirá manteniendo un crecimiento demográfico positivo durante décadas, con el escenario "de variante media", que promedia el comportamiento histórico, estimando que la India rebasará los 1.500 millones de personas para 2030 y continuará aumentando hasta 2064, cuando alcanzará un máximo de 1.700 millones.



Esta tendencia responde a la baja edad media de este país asiático, donde una de cada cuatro personas son menores de 14 años y a la tasa de fertilidad, que pese a haber disminuido en las últimas décadas es de dos nacimientos por madre, según el informe del UNFPA.



Pese a ser mayoritariamente rural, la mayor parte de su población se concentra en las áreas metropolitanas y en los estados norteños del país, donde el promedio de las tasas de fertilidad es más elevado que en el resto de la geografía del país.



Así, ciudades urbanas como Nueva Delhi, la financiera Bombay, Calcuta, Bangalore o Chennai, entre otras, acumulan grandes masas poblacionales por el desarrollo industrial.



Mientras que el estado norteño de Uttar Pradesh, el más poblado del gigante asiático con un área similar a Reino Unido, abarca un sexto de la población india con 230 millones de habitantes, casi lo mismo que Rusia y Turquía juntos.