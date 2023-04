Rusia acusa a Ucrania y a la ONU de bloqueo de barcos con grano ucraniano

Rusia acusó hoy a Ucrania y a la ONU de los problemas actuales en la inspección de barcos que transportan grano en el mar Negro, por lo que hay más de un millón de toneladas de cereal bloqueado, según el Ministerio ruso de Exteriores.



"Actualmente, en el Centro Conjunto en Estambul (de la iniciativa del grano) existen dificultades con el registro de nuevos buques y la realización de inspecciones", señaló la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en un comentario.



Según Rusia, estos problemas "surgen únicamente como resultado de las acciones de los representantes ucranianos, así como de los miembros de la ONU, quienes, aparentemente, no quieren o no pueden resistirlos".



Zajárova sostuvo que Rusia propuso añadir barcos a las listas del registro de embarcaciones permitidas que irían a países necesitados, en particular a África y a aquellos que llevan esperando más de un mes cargas de grano, pero Ucrania respondió con "hostilidad".



Indicó que "los ucranianos primero bloquearon el proceso de registro y luego detuvieron todas las inspecciones, incluidos los barcos que salían (de puertos ucranianos): 27 barcos con 1,2 millones de toneladas de carga a bordo".



Todos los buques que exportan grano desde los puertos ucranianos deben ser inspeccionados por expertos de todas las partes en aguas turcas, tanto a su entrada como a su salida.



Zajárova acusó a Kiev sin pruebas de exigir sobornos de los propietarios de los barcos a cambio de permitirles el paso.



"Los propietarios de los barcos entrantes, que se negaron a pagar un soborno, se ven obligados a permanecer inactivos esperando el registro durante más de un mes. La carga de los barcos salientes, de la que los ucranianos ya han recibido dinero y han perdido interés en ellos, también tiene que esperar la inspección", denunció.



"Como resultado de estas acciones el porcentaje de receptores de alimentos ucranianos en países necesitados ha caído al nivel mínimo: de 28,3 millones de toneladas de grano exportado ya solo llegan 742.000 o el 2,6 %", sostuvo la portavoz.



Zajárova lamentó por ello que Europa y EEUU acusen a Rusia de incumplir sus promesas de proporcionar grano a los países necesitados y de bloquear 50 barcos en el mar Negro.



El pasado viernes el secretario general de la ONU, António Guterres, escribió a Ucrania, Rusia y Turquía para expresar su preocupación por los problemas en la aplicación del acuerdo.