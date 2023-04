Dmitri Medvédev advierte a Seúl contra el envío de armas a Ucrania

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, advirtió este miércoles a Corea del Sur contra el envío de armas a Ucrania.



"Ha aparecido más gente dispuesta a ayudar a nuestros enemigos. Así, el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, declaró que su país estaría dispuesto a suministrar armas al régimen de Kiev", escribió el expresidente ruso (2008-2012) en su Telegram.



Medvédev señaló que hasta hace poco Seúl descartaba del todo la posibilidad del envío de armas letales a Ucrania.



"Me pregunto qué dirán los habitantes de ese país cuando vean novísimas armas rusas en territorio de su vecino y nuestro socio, Corea del Norte", dijo, antes de agregar que se trata de un "quid pro quo".



El presidente surcoreano dijo este martes que su país podría suministrar ayuda a Ucrania más allá de lo puramente humanitario bajo ciertas condiciones, sugiriendo que Seúl podría cambiar su actual política de no suministrar medios letales a países en guerra.



"Si se da una situación que la comunidad internacional no puede tolerar, como ataques a gran escala contra civiles, masacres o violaciones graves de las leyes de la guerra, puede ser difícil para nosotros insistir solo en brindar apoyo humanitario o financiero", manifestó Yoon.