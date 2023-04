Suecia acoge las mayores maniobras militares en un cuarto de siglo

Suecia acoge desde este lunes las mayores maniobras militares en su territorio en un cuarto de siglo, unos ejercicios que reunirán a más de 26.000 militares de 13 países, incluidos varios miembros de la OTAN.



Las maniobras, bautizadas Aurora 23, durarán hasta el 11 de mayo, se desarrollarán sobre todo en el sur del país y en la isla báltica de Gotland e incluyen ejercicios por tierra, mar y aire.



El objetivo de los ejercicios, planificados desde hace meses, es repeler el hipotético ataque armado de un "poder extranjero", informó el Ministerio de Defensa.



Entre los soldados participantes figuran unos 700 marines estadounidenses, así como personal militar de Reino Unido, Dinamarca y Noruega, entre otros países.



"Son unas maniobras importantes para la capacidad defensiva de Suecia", declaró hoy a la emisora pública Radio Suecia el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Micael Bydén.



Aurora 23 se desarrolla mientras Suecia continúa las negociaciones para culminar su ingreso en la OTAN, aprobado en la cumbre de junio pasado en Madrid pero pendiente de la luz verde de Turquía y Hungría, los dos últimos países miembros que faltan por ratificarlo.



La intervención militar rusa en Ucrania provocó que Finlandia y Suecia acabasen con dos siglos de no alineación militar y solicitasen su entrada en la Alianza hace un año, aprobada en Madrid después de que Turquía levantase a última hora su veto a cambio de ciertas condiciones, plasmadas en un acuerdo.



Pero mientras Finlandia ya fue aceptada como miembro de pleno derecho a principios de este mes, Suecia sigue esperando a vencer las reticencias turcas y húngaras.



Budapest ha criticado la actitud "hostil" de Estocolmo y ha apuntado a que es necesario resolver una "amplia cantidad de quejas", mientras Ankara le reprocha a este país nórdico que no extradite a personas vinculadas a organizaciones terroristas, especialmente del ámbito kurdo.



El Gobierno sueco ha reiterado que ha cumplido todos los puntos del acuerdo de junio en Madrid y no ve motivos para que el proceso de ratificación no siga adelante, mientras espera que su ingreso se formalice en la cumbre de la OTAN en julio en Vilna.