La rapera mexicana "Inof", localizada con vida tras siete días desaparecida

La rapera mexicana Ana Arizbeth Soto Font, mejor conocida como “Inof” fue localizada con vida, tras siete días del reporte de su desaparición, reveló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).



“La Fiscalia de la Ciudad de México informa que fue localizada sana y salva la joven Ana Arizbeth, quien fue reportada como ausente el pasado 08 de abril”, reveló la FGJCDMX.



Además, la fiscalía capitalina detalló que los primeros reportes, indican que su ausencia “habría sido voluntaria y no fue víctima de delito”.



De acuerdo con el reporte de desaparición que realizaron familiares de la joven mexicana, de 19 años, la última vez que se le vio fue el pasado 8 de abril en la colonia Olivar del Conde, en la Alcaldía Álvaro Obregón de la capital mexicana.



Después de siete días, el hermano de la rapera “Inof”, Fernando Soto Font dio a conocer a través de sus redes sociales que se localizó a la joven mexicana en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la capital mexicana.



Sin embargo, contrario a lo dicho por la Fiscalía de la Ciudad de México, el hermano de Ana Arizbeth declaró que su hermana fue privada de su libertad por un hombre de 65 años.



En la misma publicación, Soto aclaró que las autoridades capitalinas no quieren procesar al sujeto que tenía a su hermana y que es señalado como el probable secuestrador de "Inof".



También convocó, junto con organizaciones de mujeres, raperas y otros que han dado seguimiento al caso, a acudir a la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc.



“Amigos, el día de hoy se encontró a mi hermana, pero a la persona que tenía a mi hermana no la quieren procesar, la van a dejar libre porque dicen que ella es mayor de edad. Mi hermana se encuentra en estado de ‘shock’ y así le quieren tomar una declaración”, comentó el hermano de Soto Font.



Por su parte, acusó que el sujeto que tenía a la rapera “Inof” presuntamente se dedica a la trata de personas, al tiempo que expresó: “gracias a Dios mi hermana está con nosotros, pero queremos justicia”.



Por su parte, el colectivo “Nos Falta Inof” pidió ayuda para exigir que se vincule al proceso al probable responsable de la desaparición de la rapera mexicana.



“Queremos que metan preso al secuestrador de nuestra compañera “Inof”, apareció viva. Necesitamos su apoyo, no lo quieren procesar. Ahora, todos a esta localización, por favor”, compartió el colectivo en un video difundido en redes sociales.