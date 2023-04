China urge un alto el fuego en Sudán y a "evitar que la situación empeore"

China sigue con "mucha atención" la situación en Sudán y urge a las dos partes a que "alcancen un alto el fuego y eviten que la situación empeore", indicó hoy la portavocía del Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.



"China sigue con mucha atención la situación en Sudán, y urge a las dos partes a que alcancen un alto el fuego y eviten que la situación empeore. China espera que todas las partes dialoguen e impulsen el proceso de transición política", indica el comunicado.



En diciembre de 2022, el presidente chino, Xi Jinping, se reunió en Riad con el presidente del Consejo Soberano, el general Abdel Fattah al Burhan, al que transmitió que China apoyaba a todas las partes en Sudán "para que sigan impulsando una transición política estable a través del diálogo y la consulta".



"China se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Sudán, y continuará hablando a favor de los amigos sudaneses en el escenario internacional", dijo entonces Xi.



China ha mostrado un interés cada vez mayor por África, convirtiéndose en el primer socio comercial del continente.



Según datos recogidos por la Universidad John Hopkins (Baltimore, EE.UU.), entre 2000 y 2019 las entidades chinas firmaron más de 1.100 compromisos de préstamo valorados en unos 153.000 millones de dólares con gobiernos africanos o con compañías de titularidad publica de los países del continente.



El punto determinante del conflicto entre los militares rivales tras semanas de tensión se dio ayer cuando las FAR acusaron al Ejército sudanés de lanzar una acción contra una de sus bases en Jartum, mientras que las Fuerzas Armadas aseguraron que lo realizaron en respuesta a un ataque que las FAR habían llevado a cabo previamente en Jartum.



El resultado de esas acusaciones mutuas ha sido una batalla tierra y aire, ya que el Ejército ha enviado sus cazas para bombardear posiciones de las fuerzas paramilitares.



Estos enfrentamientos se produjeron tan solo dos días después de que el Ejército advirtiera de que el país está atravesando una "coyuntura peligrosa" que puede llevar al conflicto armado, después de que se "movilizaran" unidades de las FAR en la capital sudanesa y otras ciudades sin el consentimiento o coordinación de las Fuerzas Armadas.



Esta movilización se produjo en medio de negociaciones para alcanzar un acuerdo político definitivo que ponga fin a la asonada de 2021 y lleve a Sudán a una transición democrática, un pacto cuya firma ha sido pospuesta en dos ocasiones este mes de abril precisamente por las tensiones y rivalidades entre el Ejército y las FAR.