El gobierno polaco prohíbe la importación de productos agrícolas ucranianos

El Gobierno polaco ha decidido prohibir la importación de grano y de docenas de otros productos agrícolas procedentes de Ucrania, anunció hoy el presidente del gubernamental Partido de la Ley y la Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski.



Se trata de una "decisión difícil", dijo en una convención del PiS en la localidad de Lyse (noreste), que según él no disminuye el apoyo a Ucrania en el contexto de la guerra, pero es necesaria para proteger los intereses del sector agrícola polaco.



La decisión fue tomada en base a lo que calificó de "asimetría entre la agricultura polaca y ucraniana", debida entre otros factores a la diferente calidad de la tierra y el precio mucho más bajo de la mano de obra en Ucrania, por lo que, de no restringirse las importaciones, éstas conducirían a una crisis profunda del sector agrícola polaco.



Kaczynski agregó que el Gobierno ucraniano ha sido informado de la decisión y que Varsovia está dispuesta a emprender conversaciones en los próximos días con Kiev para negociar un acuerdo bilateral que permita resolver la cuestión, que achacó a la decisión europea de levantar los aranceles a los productos ucranianos.



Por su parte, el ministro polaco de Agricultura y Desarrollo Rural, Robert Telus señaló que la Unión Europea (UE) debe adoptar medidas de forma urgente para distribuir a nivel comunitario los productos ucranianos que están inundando el mercado polaco.



"La UE emplea bonitas palabras, pero las mercancías se quedan en nuestro país, en los países del frente", aseveró, en declaraciones citadas por la agencia polaca PAP, y agregó que el coste de la ayuda a Ucrania "debe recaer sobre toda Europa y no sólo sobre los agricultores polacos".



Al mismo tiempo, el Ministerio de Agricultura informó a través de un comunicado de que el Consejo de Ministros ha otorgado autorización para la expedición de decretos que protejan al mercado agrícola polaco contra una posible desestabilización, incluida la prohibición temporal de la importación de productos agrícolas ucranianos.



Esta semana el Gobierno polaco decidió interrumpir temporalmente la compra de cereal ucraniano, en reacción a los perjuicios que según los agricultores les causa la moratoria de un año concedida a Ucrania por la UE para introducir su cereal en Europa sin aranceles ni cupos.



La semana pasada, el anterior ministro de Agricultura, Henryk Kowalczyk, dimitió tras mostrarse partidario de reclamar a Bruselas la vuelta de controles a la importación de grano ucraniano, un tema que fue tratado por el Gobierno polaco con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante su reciente visita a Varsovia.