El juez del caso por difamación contra Donald Trump, inflexible ante sus peticiones

El juez del caso por difamación de la autora E. Jean Carroll contra el expresidente Donald Trump en Nueva York se mostró inflexible ante varias peticiones de su defensa, incluyendo la de aplazar el juicio que empezará este 25 de abril, según documentos entregados al tribunal este viernes.



El juez, Lewis Kaplan, rechazó dos solicitudes de aplazamiento de los abogados de Trump, que insistían en que el expresidente no tendrá un juicio justo debido a la mala publicidad de su reciente imputación en Manhattan por los pagos irregulares a una actriz porno para que no perjudicara su campaña electoral de 2016.



Tampoco aceptó una nueva petición del equipo de Trump, entregada este viernes, para poder acceder de antemano a algunos datos personales de los candidatos a jurado y para usar un cuestionario por escrito en la selección del panel que decidirá el veredicto, y que supone la primera fase del proceso judicial.



Los abogados señalaron, sin éxito, la amplia cobertura mediática de la imputación de Manhattan, citaron el gran número de búsquedas en Google sobre el tema y de comentarios negativos que hay en las noticias relacionadas, y recordaron a varias figuras célebres condenadas en juicios con jurado.



"Los incrementos en cobertura justo antes de la selección del jurado en los juicios penales de Harvey Weinstein, Elizabeth Holmes y Ghislaine Maxwell palidecen en comparación" con los de este caso de Trump, indicaron, considerando que eso podría crear un "sesgo perjudicial" en el jurado.



En el cuestionario propuesto, las preguntas para el potencial jurado incluían, entre otras, si tiene "sentimientos negativos" hacia Trump, si ha seguido las investigaciones penales en torno a él, si se informa y a través de qué medios, si es "experto" en violencia sexual por estudios o trabajo, o si el movimiento Me Too ha "afectado a su vida".



Aparte de rechazar todas esas peticiones, el juez Kaplan dio una pequeña victoria a la defensa de Trump en su reclamación para investigar la financiación de la denuncia de Carroll después de que ayer divulgaran que ha pagado parte de sus gastos legales Reid Hoffman, un empresario y notable donante del Partido Demócrata.



Kaplan dijo que permitirá a la defensa cuestionar a Carroll sobre esa financiación bajo juramento el próximo miércoles durante no más de una hora, y consideró que "podría ser relevante para la cuestión sobre la credibilidad de la denunciante".



La defensa del expresidente insistió hoy, por tercera vez, en que el juicio se celebre a finales de mayo, en otra carta en la que discute los argumentos de los abogados de Carroll para mantener la fecha del juicio, pero el juez no se ha pronunciado sobre esta nueva petición.



Carroll, de 79 años, acusó a Trump de violación en un libro y en un artículo de una revista en 2019, algo que este negó llamándola públicamente mentirosa y haciendo comentarios despectivos sobre su aspecto, tras lo que la autora decidió emprender una batalla legal contra él por difamación.



A finales de 2022, Carroll sumó a esa demanda un nuevo cargo por lesiones derivadas de la presunta violación al abrirse un periodo legal en Nueva York para buscar justicia por la vía civil en casos relacionados con la violencia sexual que hasta entonces estaban prescritos.