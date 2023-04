Mike Pompeo descarta presentarse a las elecciones presidenciales de EEUU de 2024

Mike Pompeo, que fue director de la CIA y secretario de Estado durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), anunció este viernes que no se presentará a las elecciones presidenciales de 2024.



Pompeo llevaba meses dejando entrever que competiría por la nominación republicana, pero este viernes en una entrevista en la cadena Fox y en un comunicado publicado posteriormente en Twitter dejó claro que ha cambiado de idea.



"Este no es el momento adecuado ni para mí ni para mi familia", manifestó en el comunicado Pompeo, quien sin embargo dejó la puerta abierta a optar por la Presidencia en un futuro.



A aquellos a los que este anuncio les decepciona, quiero expresarles mis disculpas. Y a aquellos a lo que les emociona mi candidatura, "sepan que tengo 59 años. Habrá muchas más oportunidades en las cuales el momento podría ser el adecuado, sobre todo a medida que el liderazgo presidencial se hace aún más necesario", apuntó.



Pompeo empezó a dar señales de que estaba considerando competir por la nominación republicana hace meses, cuando empezó a visitar estados como Iwora y Nuevo Hampshire, donde empieza el proceso de primarias para elegir a la figura que representará al Partido Republicano en las elecciones presidenciales.



Además, publicó en enero de este año una autobiografía titulada "Never Give An Inch" (Nunca cedas ni una pulgada) y en la que repasaba su experiencia como director de la CIA y secretario de Estado para retratarse como la "peor pesadilla" de los enemigos de Estados Unidos.



De haberse presentado a las primaras republicanas, Pompeo tendría que haber competido con el expresidente Donald Trump (2017-2021), del que fue un fiel asesor y que además aparece como el favorito en las encuestas.



También han anunciado su intención de competir por la nominación republicana la exembajadora de EE.UU. ante la ONU Nikki Haley, quien en su momento también fue fiel a Trump, así como el empresario Vivek Ramaswamy, el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson y el senador Tim Scott.



También se espera que el gobernador de Florida Ron DeSantis y el ex vicepresidente de EE.UU. Mike Pence hagan oficiales sus aspiraciones presidenciales en los próximos meses.