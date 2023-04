El médico de Berlusconi: Es una situación difícil pero está respondiendo bien

El doctor Alberto Zangrillo, médico habitual de Silvio Berlusconi, admitió este sábado que el ex primer ministro italiano padece "una patología grave" y se encuentra en una situación "difícil" pero señaló que "está respondiendo bien al tratamiento".



"Estoy sereno, Berlusconi responde bien al tratamiento. Sobre todo porque estamos haciendo todo lo posible. Tengo delante a un paciente que además es un gran amigo, no lo puedo negar, hay una gran implicación personal", indicó el médico a la salida del hospital San Raffaele de Milán (norte), donde el político permanece ingresado en una unidad de cuidados intensivos.



Desde su hospitalización, el pasado miércoles, el equipo médico solo había publicado un parte médico que confirmaba que Berlusconi, de 86 años, padece leucemia desde hace un tiempo y está hospitalizado para tratar "una infección pulmonar".



"Está claro que hablamos de un paciente cuya edad todos ustedes conocen, con una patología y una complicación que se han definido de forma precisa", añadió Zangrillo en declaraciones recogidas por la prensa local.



La prioridad actual es revertir la neumonía que le causó problemas respiratorios, aunque el médico admitió que "es una complicación de un cuadro clínico patológico de otra naturaleza" que está tratando "de la mejor manera posible".



Italia lleva días especulando sobre el estado de salud del tres veces primer ministro y director de Mediaset, uno de los imperios mediáticos más importantes de Italia y Europa, entre otras empresas.



Acompañado constantemente de su familia, entre las últimas visitas que ha recibido figura el presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri, quien señaló a su salida: “Hay preocupación pero somos optimistas”.



Ayer viernes, llamó al director del diario "Il Giornale", Augusto Minzolini", a quien aseguró: "Es duro, pero saldré de esta", según el editorial del periódico.



Durante su ingreso, Berlusconi también ha contactado a los dirigentes de su partido y aliados en el Gobierno, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni y al vicepresidente y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini.



Por su parte, el coordinador del partido Forza Italia y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, indicó que al político le habría gustado volver anoche a casa pero admitió que necesita seguir bajo observación médica.



Berlusconi ya había sido hospitalizado en San Raffaele la semana pasada para lo que se describió como "controles médicos", pero sus condiciones no se consideraron preocupantes. A lo largo de los años, Berlusconi ha vivido sucesivas hospitalizaciones: una de las más recientes, en enero de 2022, fue necesaria por una infección urinaria. EFE