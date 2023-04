Milicias en Gaza lanzan cohetes tierra-aire a Israel por segundo día

Milicianos palestinos de la Franja de Gaza lanzaron hoy siete cohetes tierra-aire en el segundo día consecutivo de violencia en la zona, tras el disparo ayer de más de una decena de proyectiles en respuesta a los disturbios entre la Policía israelí y fieles musulmanes en la mezquita Al Aqsa de Jerusalén.



"Siete cohetes tierra-aire fueron lanzados desde la Franja de Gaza y explotaron en el aire", informó un portavoz del Ejército israelí, que precisó que "cinco se lanzaron hacia territorio israelí y dos hacia el mar".



Ninguno de los cohetes fue interceptado y hasta el momento no se ha informado de heridos producto de los disparos, que aparentemente iban dirigidos contra un avión de la Fuerza Aérea israelí que sobrevolaba el enclave.



Estos lanzamientos marcan la continuación de la violencia entre israelíes y palestinos tras registrarse ayer una jornada de alta tensión, con incidentes tanto en Jerusalén como en Gaza.



La Explanada de las Mezquitas, donde se ubica Al Aqsa, fue el epicentro, con enfrentamientos tanto ayer por la mañana como por la noche entre las fuerzas de seguridad israelíes y fieles palestinos.



Estos episodios dejaron un saldo de más de 30 palestinos heridos y unos 350 detenidos, y marcaron el primer incidente de violencia en el sitio desde el comienzo hace dos semanas del mes sagrado musulmán de Ramadán.



Los enfrentamientos en la Explanada desencadenaron una fuerte reacción del mundo árabe y de parte de la comunidad internacional, y generaron la reacción de las milicias en Gaza, que lanzaron un total de once cohetes en varias rondas.



El Ejército israelí respondió a las primeras rondas de cohetes, el miércoles por la mañana, con bombardeos sobre objetivos del movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en la Franja y al que Israel responsabiliza de cualquier hostilidad que emane desde allí.



La violencia de ayer en la Explanada, que representa el lugar más sagrado para el judaísmo y el tercero para el islam, marca una repetición respecto a incidentes similares en los últimos años, también durante el Ramadán y desencadenando intercambios de fuego con Gaza.



Por segundo año consecutivo, el mes sagrado musulmán coincide en 2023 con las celebraciones de Pésaj (Pascua judía), que comenzó anoche y que suele registrar un aumento en la cantidad de judíos que visita la Explanada, generando la reacción de fieles palestinos.



Por otra parte, los incidentes de ayer y hoy no resultan aislados sino que se producen en el marco del inicio de año más violento en la zona en casi dos décadas, con el aumento de ataques tanto de palestinos como de colonos judíos en Cisjordania, así como el incremento de violentas redadas israelíes en los territorios ocupados.



El número de muertos palestinos en episodios de violencia con israelíes en Cisjordania ocupada en lo que va de año ha ascendido a 92, mientras que del lado israelí han fallecido 15 personas víctimas de ataques de palestinos o árabes-israelíes.