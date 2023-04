Un diputado británico es suspendido por ofrecer tareas de cabildeo

El diputado conservador británico Scott Benton ha sido suspendido por su formación tras desvelarse que ofreció tareas de cabildeo a una compañía que resultó ser falsa, indicaron este jueves fuentes de la formación.



Benton, de 35 años, permanecerá como parlamentario por la circunscripción de Blackpoool South, en el noroeste de Inglaterra, pero lo hará como diputado independiente.



La decisión de suspender al político se tomó después de que él mismo remitiese su caso a la oficina de control de estándares del Parlamento para informarse un poco más sobre las reglas parlamentarias.



El cabildeo había sido desvelado por el diario "The Times, que afirmó que unos periodistas se hicieron pasar por inversores de la industria del juego y le ofrecieron a Benton un papel de asesor pagado.



Según la filmación secreta de los periodistas, Benton decía que podía hacer preguntas en el Parlamento sobre la industria del juego.



El código de conducta del Parlamento británico prohíbe que los diputados hagan preguntas en la Cámara de los Comunes (cámara baja) a cambio de un pago.



El diputado emitió después un comunicado en el que señala que el mes pasado una supuesta empresa le ofreció un puesto de asesor.



"Me reuní con dos personas que decían representar a la compañía para averiguar qué implicaba este rol. Después de esta reunión, se me pidió que enviara mi CV y algunos otros datos personales. No lo hice porque me preocupaba que lo que se me pedía no estaba dentro de las normas parlamentarias", añadió en la nota.



"Me puse en contacto con el Registrador de los Comunes y el Comisionado de Normas Parlamentarias, quienes me aclararon estas reglas y no tuve más contacto con la empresa. Hice esto antes de saber que la empresa no existía y que las personas que decían representarla eran periodistas", indicó.