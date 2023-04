Berlusconi pasa la noche en el hospital y recibe la visita de sus familiares

El líder de Forza Italia y tres veces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, pasó la noche en el hospital San Raffaele de Milán en cuidados intensivos y hoy se espera un parte médico, mientras que este miércoles recibió la visita de su hermano Paolo y sus hijos.



En un primer momento se habló de una hospitalización por problemas cardíacos y después de neumonía, pero el "Corriere della Sera" informa hoy de que Belrusconi sufre de leucemia, que fue lo que provocó que fuese ingresado sólo hace unos días, aunque esta información no ha sido confirmada.



"Está estable, es una roca. ¿Su humor? El nuestro es bueno. También saldrá de esta", fueron las palabras de su hermano Paolo tras haberle visitado en el hospital.



El presidente de Forza Italia, de 86 años, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos generales y cardiotorácicos que dirige el profesor Alberto Zangrillo, que es su médico personal desde hace años y quien hoy puede que dé un parte médico aunque su familia ha optado por mantener la privacidad sobre el estado de salud de Berlusconi, según algunos medios.



"Está en cuidados intensivos porque no se había resuelto un problema anterior relacionado con una infección. Pero habla y está despierto", explicó el coordinador nacional de Forza Italia, Antonio Tajani.



Su actual pareja, la diputada de su partido Marta Fascina le acompañó al hospital y no le ha dejado un momento. En la tarde del miércoles llegaron sus cinco hijos y la portavoz del Forza Italia en el Senado, Licia Ronzulli.



Durante la jornada llegaron los mensajes de todos los líderes políticos: " Forza Silvio", escribió en sus redes socials la primera ministra, Giorgia Meloni; "Forza Silvio, Italia te espera", escribió por su parte el ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, pero también de exponentes de la oposición como Matteo Renzi (Italia Viva), Carlo Calenda (Acción) y Francesco Boccia (Partido Deócrata) que desearon al "Cavaliere" una rápida recuperación.



El líder de Forza Italia ya estuvo hospitalizado en ese hospital milanés desde el lunes al jueves pasado para someterse a algunos "controles médicos", según explicaron.



Berlusconi, cuya formación forma parte actualmente de la coalición gobernante que lidera la ultraderechista Giorgia Meloni, tiene implantado un marcapasos desde el 2006 y arrastra problemas de salud.



En 2020 fue ingresado con coronavirus y una neumonía bilateral en el San Rafael, si bien fue dado de alta unos días después, aunque desde entonces ha pasado en repetidas ocasiones por el hospital.



La última, también en el hospital San Rafael, fue en enero de 2022 por una infección de las vías urinarias.