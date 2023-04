Suben a 32 los heridos en atentado contra bloguero militar en San Petersburgo

El número de personas heridas en el atentado con explosivos la víspera contra un bloguero militar en una cafetería de San Petersburgo perteneciente al jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, subió a 32, mientras que la policía detuvo a una mujer sospechosa de haber matado a Vladlen Tatarski, según la agencia Interfax.



De acuerdo con el parte de este lunes del Ministerio de Salud de Rusia, 10 víctimas se encuentran en estado grave, y entre los heridos hay una adolescente de 14 años.



UNA MUJER DETENIDA



Según Interfax, una residente de San Petersburgo, Daria Trepova, fue detenida el domingo por la noche bajo sospecha de asesinar a Tatarski.



Medios rusos afirman que ella había estado previamente involucrada en acciones no autorizadas contra la campaña militar rusa en Ucrania.



La mujer, nacida en 1997, fue llevada ante los investigadores, ya que se sospecha que fue ella la que trajo a la cafetería una caja con un busto de Tatarski que contenía al menos 200 gramos de TNT (trinitrotolueno), de acuerdo con Interfax.



Al poco de entregar la figura al bloguero militar ocurrió la explosión en el Street Food Bar No. 1 en el centro de San Petersburgo, cuyo propietario es el empresario de la restauración y jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, según reconoció él mismo anoche en Telegram.



El jefe del Grupo Wagner cedía la cafetería los fines de semana al Frente Cibernético Z para que celebrase allí sus eventos nacionalistas sobre la campaña militar rusa en Ucrania, tal y como fue el caso el domingo cuando el orador estrella fue Tatarski, cuyo nombre real es Maxim Fomin.



Este grupo es una fábrica de troles que está siendo utilizada para promover la propaganda rusa en redes sociales, según el Instituto para el Estudio Estratégico (ISD, en inglés).



Según el medio independiente Meduza, Tatarski es un bloguero y uno de los corresponsales militares más famosos, que ganó fama durante la campaña militar rusa en Ucrania.



Nació en la región ucraniana de Donetsk y luchó en 2014 en la autoproclamada república popular. Tenía más de 560.000 suscriptores en su canal de Telegram.



INVITADO DEL KREMLIN



Tatarski informó desde la primera línea de combate en Ucrania y ganó notoriedad después de publicar un video grabado dentro del Kremlin en septiembre pasado con motivo de la anexión por parte de Rusia de cuatro regiones ucranianas-



En él dijo: "Venceremos a todos, mataremos a todos, robaremos a todos según sea necesario. Tal como nos gusta".



El atentado contra el bloguero militar prorruso recuerda al que mató en agosto a Daria Dúguina, hija del líder del Movimiento Neoeuroasianista, Alexandr Duguin, considerado próximo al Kremlin.



La periodista rusa murió al estallar una bomba en los bajos de su vehículo cuando circulaba por una carretera en las afueras de Moscú.



Las autoridades rusas acusaron a los servicios secretos ucranianos de estar detrás del atentado, extremo que negó rotundamente el Gobierno de Kiev.



El propio Duguin escribió en su red social VKontakte, el Facebook ruso, que "(...) matan a los que verdaderamente están del lado de Dios, del Espíritu, de Rusia. Saben lo que es más valioso para nosotros y vienen a destruirlo en el acto.



¿ES LA CULPA DE UCRANIA?



Mientras que Duguin no indicó a quienes se refería, la portavoz de Exteriores, María Zajárova, apuntó directamente a Ucrania como responsable del atentado.



"Los periodistas rusos experimentan constantemente amenazas de represalias por parte del régimen de Kiev y sus inspiradores, que se están implementando cada vez más", escribió.



El asesor de la Oficina del Presidente de Ucrania Mykhailo Podolyak tuiteó que "las arañas se comen unas a otras", y atribuyó la explosión al "terrorismo interno como instrumento de lucha política" en Rusia.