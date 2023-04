El abogado de Trump insiste en que es víctima de una persecución política

El abogado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Joe Tacopina, insistió este domingo en que la imputación de su cliente, acusado del pago irregular durante la campaña electoral de 2016 a una actriz porno para que no desvelara un encuentro sexual con Trump, es parte de una persecución política.



Trump "se está preparando para una batalla. Esto es algo que obviamente creemos que es una persecución política y pienso que gente en ambos lados del espectro político lo creen, es un completo abuso de poder", dijo Tacopina en el programa de televisión "This Week" del canal ABC.



El expresidente recurre habitualmente a las teorías conspiratorias, la caza de brujas y a la persecución política para explicar reveses políticos, como la derrota electoral de 2016, o investigaciones judiciales.



Anoche, en su plataforma "Truth" volvió a hacer referencia a su derrota electoral y las causas judiciales que tiene abiertas describiéndolas como un asalto contra "nuestra nación".



"Nuestro una vez hermoso EE.UU. es ahora una nación en decadencia. Insurrectos y matones radicales de izquierda se han apoderado de nuestro país y lo están destruyendo rápidamente", escribió.



Para Trump, los demócratas "están utilizando los resortes de la aplicación de la ley, así como al FBI y al Departamento de Justicia, que los han convertido en sus armas, para interferir, manipular y robar nuestras otrora SAGRADAS ELECCIONES. ¡Ahora estamos viviendo en un PAIS DEL TERCER MUNDO, pero volveremos y HAREMOS A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!".



Tacopino insistió hoy en que el empresario es un "tipo duro" que "está listo para esta pelea".



"Estamos listos para luchar y espero que esto avance lo más rápido posible para que sea exonerado", zanjó.



Está previsto que Trump viaje mañana lunes a Nueva York y que el martes comparezca a las 14.15 hora local (18.15 GMT) ante el juez que le leerá sus cargos, que hasta el momento no han sido desvelados.



Según Tacopino, los juzgados cerrarán a mediodía para evitar el trasiego de personas mientras la vista de Trump tiene lugar.



A la misma hora de su comparecencia, está convocada una protesta de sus simpatizantes, encabezada por la congresista ultraconservadora Marjorie Taylor Greene, frente a los juzgados del sur de Manhattan.



Tacopino volvió a calificar su imputación de "una broma" y a subrayar la inocencia de su cliente.



Según él, los abogados de la actriz porno Stormy Daniels y de Donald Trump en aquel momento (2016) firmaron un acuerdo de conciliación confidencial "totalmente legal" que no infringía las leyes de financiación de campañas electorales, cuestión en torno a la que gira la investigación de la Fiscalía.



Para el abogado, los cargos, que según varias fuentes podrían alcanzar la treintena, serán como mucho "delitos menores" que ya han prescrito.