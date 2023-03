Lukashenko aboga por un alto el fuego inmediato en Ucrania

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, abogó este viernes por un alto el fuego inmediato en Ucrania y el inicio de negociaciones de paz sin condiciones previas "antes de que haya una escalada".



"Me atrevo a proponer (...) un cese de hostilidades, un alto el fuego sin derecho al movimiento de tropas", dijo Lukashenko durante su discurso anual ante la Asamblea Nacional.



Según el mandatario bielorruso, "hay que pararse ahora, antes de que haya una escalada".



Advirtió que las perspectivas de paz se esfuman conforme Ucrania sigue recibiendo ingentes cantidades de armamento occidental y Rusia da un impulso al desarrollo de su industria armamentística.



"Hay que empezar las negociaciones. Precisamente ahora y no después", insistió ante cerca de 2.500 invitados al discurso en el Palacio de la República de Minsk.



Lukashenko aseguró que hasta el momento los combates en Ucrania han dejado a medio millón de muertos y heridos.



"¿Acaso Ucrania no quiere la paz? ¿Pero a quién le interesa su opinión?", dijo en referencia a los aliados del país.



En este sentido, aseguró que "la masacre (en Ucrania) no cesará hasta que el dueño del otro lado del atlántico no de su visto bueno a ello", en referencia a EE. UU.



Según el líder bielorruso, la guerra mundial con "incendios nucleares" se asoma en el horizonte.



En este sentido, aseguró que Rusia estaría en su derecho a usar todo su arsenal militar, incluida la munición con uranio y fósforo, "si Occidente trata de aprovechar nuevamente la pausa en Ucrania para (garantizar) su ventaja en las acciones militares".



"Los ucranianos creen que pueden ganar y eso es una tontería. Es imposible ganar a una potencia nuclear", resumió.