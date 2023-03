Stoltenberg: La OTAN será "más fuerte y segura" con la adhesión de Finlandia

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acogió con "beneplácito" la ratificación por el Parlamento de Turquía del ingreso de Finlandia en la organización, lo que la hará "más fuerte y segura", dijo.



"Acojo con beneplácito el voto de la Gran Asamblea Nacional de Turquía para completar la ratificación de la adhesión de Finlandia. Esto hará que toda la familia OTAN sea más fuerte y segura", destacó el ex primer ministro noruego en su cuenta oficial en Twitter.



Ankara puso anoche así a meses de bloqueo a esta ampliación de la Alianza Atlántica.



El documento fue adoptado con los votos a favor de los 276 diputados presentes, con lo que ya nada impide la adhesión de Finlandia, pues Turquía era el único país de los 30 socios que aún no la había ratificado, mientras sigue bloqueando la aspiración de Suecia a entrar en el pacto militar.



Tanto los diputados del gobierno como los de la oposición que intervinieron en el debate sobre la ley que define como apropiado el ingreso de Finlandia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte dieron la "bienvenida" al nuevo socio.



Sin embargo, Turquía sigue impidiendo la entrada de Suecia al considerar que ese país no cumple sus promesas de impedir las actividades de las organizaciones que considera terroristas.



"Mi objetivo sigue siendo que después de las elecciones turcas, pero antes de la cumbre de Vilna, también podamos tener la ratificación de Suecia”, reiteró el secretario general de la OTAN en una entrevista hoy al medio Politico, en referencia a la cumbre de la Alianza del próximo 11 de julio.



Turquía, que celebra elecciones presidenciales el próximo 14 de mayo, acusa a Estocolmo de dar protección a miembros del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán y exige su extradición antes de ratificar el ingreso del país en la OTAN.



Finlandia y Suecia, hasta ahora neutrales, pidieron el año pasado la entrada en la alianza al ver amenazada su seguridad tras la invasión rusa de Ucrania.