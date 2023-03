EEUU acusa a Rusia de tener como objetivo a ciudadanos estadounidenses

La Casa Blanca acusó este jueves a Rusia de tener como objetivo a ciudadanos estadounidenses y aseguró que está en contacto con el gobierno de Vladímir Putin tras la detención del periodista Evan Gershkovich.



"El hecho de que el gobierno ruso tenga como objetivo a los ciudadanos estadounidenses es inaceptable. Condenamos la detención del Sr. Gershkovich en los términos más enérgicos", apuntó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a través de un comunicado.



El tribunal de Lefórtovo de Moscú dictó este jueves dos meses de prisión preventiva para Gershkovich, periodista estadounidense de The Wall Street Journal detenido en Rusia por presunto espionaje.



Según una fuente de los servicios de seguridad citada por la agencia TASS, el reportero, que podría ser condenado a 20 años de cárcel, se ha declarado no culpable ante el juez.



Jean-Pierre explicó que el Gobierno estadounidense está "profundamente preocupado" por los "inquietantes informes" y precisó que funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado hablaron con el Wall Street Journal así como con su familia.



"El Departamento de Estado ha estado en contacto directo con el gobierno ruso sobre este asunto, incluso trabajando activamente para asegurar el acceso consular al Sr. Gershkovich", afirmó Jean-Pierre en un comunicado en el que condenó "los continuos ataques y la represión del Ejecutivo ruso contra los periodistas y la libertad de prensa".



"Quiero reiterar enérgicamente que los estadounidenses deben prestar atención a la advertencia del gobierno de EE.UU. de no viajar a Rusia. Los ciudadanos estadounidenses que residan o viajen a Rusia deben partir de inmediato, como sigue aconsejando el Departamento de Estado", sentenció la portavoz.



Posteriormente, en una rueda de prensa, Jean-Pierre consideró que los cargos presentados contra Gershkovich son "increíblemente ridículos".



Explicó, además, que el presidente de EE.UU., Joe Biden, fue informado de lo sucedido cuando recibió en la mañana de este jueves su sesión informativa, en la que miembros del Gobierno le informan cada día de los últimos acontecimientos en el mundo.



El secretario de Estado, Antony Blinken, subrayó en otro comunicado que la mayor prioridad de su gabinete es la seguridad de los estadounidenses en el extranjero, y condenó los "reiterados intentos del Kremlin de intimidar, reprimir y castigar a periodistas y voces de la sociedad civil".