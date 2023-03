Volodímir Zelenski quiere paz y que funcionen todas las convenciones internacionales

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió hoy paz para su país y que funcionen todas las convenciones que regulan las relaciones internacionales.



Zelenski se dirigió este jueves por primera vez al Parlamento de la neutral Austria, a la que agradeció la ayuda humanitaria ofrecida desde el inició de la invasión de Rusia hace justo 400 días.



En una intervención telemática desde Ucrania, el mandatario se mostró convencido de que "al final Ucrania ganará la guerra, porque lo malo siempre pierde".



"Queremos seguridad y paz para Ucrania, no queremos que nadie sufra. Queremos que funcionen todas las convenciones internacionales. ¿Es demasiado pedir eso?", dijo Zelenski, según la traducción simultánea ofrecida por el Parlamento austríaco.



"Gracias a Austria por la ayuda humanitaria, por el apoyo al sector energético, el desminado en nuestro territorio y por la atención médica de las víctimas de la agresión rusa", concluyó el presidente en un discurso de unos diez minutos.



La intervención de Zelenski estuvo marcada por la ausencia de los 31 diputados del partido ultranacionalista FPÖ, que dejaron en sus escaños carteles con lemas como "un sitio para la paz" y "un sitio para la neutralidad".



El FPÖ, liderado por el extremista de derechas Herbert Kickl, encabeza actualmente las encuestas en la república alpina, con cerca del 30 %.



Este partido, que desde 2000 formó tres veces parte de coaliciones de gobierno con el democristiano Partido Popular (ÖVP), tuvo durante años un acuerdo de amistad con el gobernante partido Rusia Unida, del presidente ruso Vladímir Putin,



Desde 1955 Austria es un país neutral, aunque desde 1995 forma parte de la Unión Europea (UE) y participa en diferentes programas de la OTAN.



Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Austria destaca que es neutral en lo militar pero solidaria con Ucrania y su población, y ha condenado la invasión rusa y demanda que se respete la integridad territorial ucraniana.



Debido a esa neutralidad, el país no envía armamento a Ucrania pero sí ayuda humanitaria, como generadores, ambulancias, camiones de bomberos, medicamentos y otros equipos civiles.



Además, Austria ha acogido a unos 94.000 refugiados ucranianos, mientras que unas 200 empresas austríacas siguen activas en Ucrania.



En contra de lo que esperaban algunos analistas, Zelenski evitó hoy criticar al gran banco austríaco Raiffeisen International (RBI) que sigue activo en Rusia y donde el año pasado generó más de 2.000 millones de euros en beneficios.



Aparte de Bulgaria y Hungría, Austria era hasta hoy el único país de la UE en cuyo Parlamento el presidente ucraniano no había hablado todavía.