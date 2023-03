Detienen en Rusia a padre de niña que hizo un dibujo antibélico, según los medios

Las fuerzas del orden rusas han detenidos a Alexéi Moskaliov, padre de una niña de 13 años que pintó un dibujo antibélico y que se encuentra en un centro de menores tras la investigación abierta contra su progenitor, según informaron hoy varios medios rusos.



Según el canal de Telegram Sota, Moskaliov fue detenido en Minsk, tras huir del arresto domiciliario la noche anterior de ser condenado el martes por la Justicia rusa a dos años de prisión por dos casos de "desacreditación" de las Fuerzas Armadas de Rusia con comentarios en redes sociales.



Dmitri Zajvatov, abogado de Moskaliov, señaló en Telegram que aún no ha podido comunicarse con su cliente para conocer los detalles de la detención.



Moskaliov es padre soltero residente en Yefremov, ciudad a unos 300 kilómetros al sur de Moscú.



La persecución judicial del hombre se intensificó después de que su hija, Masha, pintara en abril de 2022 en una clase de arte un dibujo con la bandera ucraniana y una mujer que protege a su hijo de misiles.



La niña también escribió "Gloria a Ucrania" y "No a la guerra" en el dibujo.



Al día siguiente la policía se llevó a Moskaliov y a su hija a la comisaría, donde el padre se enteró de que se había abierto un caso en su contra por "desacreditar" a las Fuerzas Armadas.



Moskaliov ya había sido multado con 32.000 rublos (415 dólares) por haber escrito en la red social Odnoklassniki sobre el Ejército ruso que "los perpetradores están junto a nosotros".



El hombre fue detenido el 1 de marzo por otro caso de "desacreditar a las Fuerzas Armadas" por comentarios en la misma red social sobre la matanza en Bucha, al norte de Kiev, y el ataque en julio pasado contra una prisión en Yelenovka, a 40 kilómetros al noreste de Donetsk, según el medio independiente Meduza.



Masha fue llevada a un centro de menores y la vista en el proceso iniciado para quitarle al padre la custodia está prevista para el próximo 6 de abril.



Durante el juicio, que solo duró un día, Moskaliov dijo que no escribió los comentarios que le imputaba la acusación y afirmó que su página en Odnoklassniki fue jaqueada en varias ocasiones.