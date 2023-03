Escuelas cerradas por sismo en sur de Italia que causó miedo, pero no daños

Las escuelas permanecen cerradas hoy en la provincia de Campobasso (sur de Italia), tras el terremoto de magnitud 4,6 que sacudió esta medianoche la zona y que provocó que cientos de personas salieran a las calles por el miedo, aunque por el momento no se han registrado daños de consideración.



El temblor tuvo lugar a las 23.52 horas locales (21.52 GMT) del martes con hipocentro a 23 kilómetros de profundidad y con epicentro cerca de la localidad de Montagano, en la provincia de Campobasso, en la región de Molise, según los datos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).



Además de en Molise, el seísmo se sintió con claridad en algunas zonas de las regiones vecinas de Campania, Apulia, Abruzos y Lacio, según los medios locales.



La sacudida causó el pánico entre los habitantes de Montagano, epicentro del sismo, que salieron a las calles ante el temor a nuevas réplicas, pero, por el momento, Protección Civil no ha informado de daños personales o materiales.



"Había mucho miedo, pero enseguida abrimos nuestra estructura polivalente para los que querían dormir fuera de sus casas", dijo el alcalde de Montagano, Giuseppe Tullo, quien explicó que las escuelas de toda la zona permanecerán cerradas este miércoles por precaución.



También salieron anoche a las calles cientos de habitantes de la localidad de Campobasso, muchos de los cuales durmieron en sus vehículos, mientras que cientos de personas llamaron a las centralitas de los bomberos para pedir información, pero no se registró ninguna llamada de socorro, según los medios.



El cierre de los centros educativos se ha extendido a esta localidad, donde tampoco abrirán las guarderías y las parroquias por precaución y para realizar las comprobaciones necesarias, aunque una primera inspección de los bomberos ha revelado que no se han producido daños personales ni materiales, informó el alcalde de la localidad.



La península italiana es muy sensible desde el punto de vista sísmico y en concreto la zona central montañosa, entre las regiones de Abruzos, Umbria y Las Marcas, suele registrar terremotos.



Algunos muy dañinos como el que se registró en 1997 en Asís, con 11 muertos, entre ellos por el colapso de la basílica de San Francisco, o más recientemente el que el 24 de agosto de 2016 arrasó la localidad de Amatrice, saldándose con 299 muertos y miles de desplazados.