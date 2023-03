China elude informar sobre un posible contacto entre Xi y Zelenski

La Cancillería china no facilitó hoy detalles sobre una posible llamada o reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien el primero no ha hablado desde el comienzo de la guerra en Ucrania.



La portavoz de la Cancillería Mao Ning afirmó hoy no tener "información que compartir" al respecto, si bien aseguró que China "ha mantenido comunicación con las partes implicadas en la 'cuestión' ucraniana, incluida Ucrania".



Las declaraciones de Mao, efectuadas en la rueda de prensa diaria del departamento, se producen después de que Zelenski invitara al líder chino a visitar Ucrania durante una entrevista con la agencia estadounidense Associated Press.



En las últimas semanas se ha especulado sobre la posibilidad de una llamada telefónica entre Xi y Zelenski, después del reciente viaje del mandatario chino a Moscú, donde se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin.



China emitió recientemente un documento de toma de posición en el que pidió "una solución política" a la guerra, propuesta criticada por Occidente por poner en el mismo plano "al agresor y al agredido".



En su documento, China, que se opone a las sanciones contra Moscú, defiende el respeto a la integridad territorial de los países, incluido Ucrania, y a las "legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes", en referencia a Rusia.