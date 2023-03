China dice que "represión" de EEUU sobre Tiktok "viola principios de mercado"

China aseguró hoy que la "represión sin fundamento" de Estados Unidos sobre la aplicación de vídeos cortos Tiktok "viola gravemente los principios de la economía de mercado y de la competencia leal" y supone "un abuso de poder estatal".



La portavoz de la Cancillería china Mao Ning explicó que "la hegemonía al estilo estadounidense perjudica no solo a las empresas estadounidenses, sino también a su reputación y a la confianza de los inversores".



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, describió recientemente Tiktok como "una amenaza" y la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha amenazado a la empresa matriz china ByteDance con prohibir la red social si no vende sus acciones en la aplicación, según ha trascendido.



Asimismo, el Gobierno francés prohibió la semana pasada a sus funcionarios usar en sus teléfonos profesionales Tiktok por razones esencialmente de seguridad.



Mao declaró hoy que China "se opone al abuso del concepto de seguridad nacional" y que "todos los países deben proporcionar un entorno comercial equitativo y no discriminatorio para la inversión y operación normal de las empresas extranjeras".



Algunos críticos han acusado a ByteDance de tener lazos con el Partido Comunista Chino, aunque Tiktok niega señalamientos de este tipo asegurando que no censura contenido ni da acceso al Gobierno chino a sus datos.



La Casa Blanca dio recientemente 30 días a las agencias federales estadounidenses para eliminar la red social Tiktok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales.



La Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea también prohibieron a sus trabajadores utilizar Tiktok en los teléfonos oficiales por razones de seguridad, decisión también criticada por Pekín.