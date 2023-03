Dimite el presidente del Banco Nacional Saudí tras la venta de Credit Suisse

El presidente del Banco Nacional Saudí (SNB), Ammar al Khudairy, el que era el principal accionista de Credit Suisse antes ser comprada hace una semana por UBS, ha dimitido por "motivos personales", informó este lunes el banco estatal saudí.



El SNB aceptó la dimisión de Al Khudairy por "motivos personales" y nombró a Saeed Mohamed al Ghamdi como el nuevo presidente del banco con efecto a partir de este lunes, según un comunicado del banco publicado en la Bolsa saudí, que anunció otros cambios en la cúpula directiva.



Unos comentarios de Al Khudairy contribuyeron a provocar una caída de las acciones del 24 % después de que asegurara que no iba a invertir más en la entidad suiza para sanear sus maltrechas cuentas.



El banco estatal saudí, el que era principal poseedor de participaciones de Credit Suisse (9,8 % del total), afirmó el pasado lunes que su crecimiento en 2023 no se verá afectado por la adquisición por parte de UBS de la entidad suiza, la considerada primera víctima de la crisis bancaria fuera de EE.UU.



Sin embargo, la entidad suiza vio como sus 1.500 millones de francos en el accionariado del banco helvético pasaban a valer 300 millones, aunque por el momento el banco del reino árabe no parece inclinado a tomar acciones legales.



Ayer, el organismo suizo regulador de los mercados financieros dijo que estudia si es posible exigir responsabilidades a la dirección del banco Credit Suisse por su debacle y venta forzada a su rival UBS.